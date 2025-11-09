الأحد 09 نوفمبر 2025
رياضة

شاهد، غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي السوبر

غرفة ملابس الأهلي
غرفة ملابس الأهلي
نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي مقطع فيديو يستعرض من خلاله غرفة ملابس الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام نادي الزمالك في نهائي السوبر المصري المقرر له مساء اليوم. 

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي، في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، على استاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

موعد نهائي كأس السوبر المصري

ويقام نهائي كأس السوبر المصري اليوم الأحد، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، بين الأهلي الذي تخطى سيراميكا في نصف النهائي بالفوز 2-1، والزمالك الذي أقصى بيراميدز من نصف النهائي بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبي.

وتنقل قنوات أون سبورت وابوظبي الرياضية ودبي المباراة الليلة. 

ويبحث ييس توروب مدرب الأهلي الجديد عن أول بطولة له مع الفريق بعد تولي القيادة الفنية مؤخرا حيث يستهدف الدنماركي قيادة الأحمر لحصد أول لقب هذا الموسم.  

ويرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر، والشورت الأبيض والجوارب الحمراء في مواجهة الغد أمام الزمالك. 

الزمالك يبحث عن العودة 

على الجانب الآخر، يخوض فريق نادي الزمالك اختبارا جديدا من اختبارات الكبرياء عندما يواجه غريمه التقليدي الأهلي اليوم الأحد، على استاد محمد بن زايد في نهائي كأس السوبر المصري، في مباراة يبحث فيها الفارس الأبيض عن تتويج يعيد التأكيد على عودته القوية هذا الموسم. 

ويدخل الزمالك اللقاء بروح مرتفعة بعد الأداء المميز أمام بيراميدز في نصف النهائي، حيث ظهر الفريق بشخصية جماعية جديدة وثقة واضحة في اختيارات الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف، الذي نجح في إعادة الانضباط التكتيكي والروح القتالية داخل الفريق. ويعوّل الزمالك بشكل كبير على صلابة دفاعه، وانطلاقات أجنحته، وحيوية خط الوسط الذي يُعد مفتاح التفوق في مواجهة بهذا الحجم. 

ويرتدي الزمالك زيه التقليدي بالقميص الأبيض والشورت الأسود، بينما يظهر حارس مرماه بالقميص البرتقالي.  

ويعلم لاعبو الزمالك أن النهائي لا يُلعب بل يُنتزع؛ لذلك يركز الفريق على استغلال أنصاف الفرص، واللعب الهادئ تحت الضغط، والمحافظة على التركيز طوال الـ90 دقيقة، مع الاستعداد لاحتمالية اللجوء لشوطين إضافيين وإجراء التبديل السادس. 

الفارس الأبيض يدخل المباراة بشعار واحد القتال حتى النهاية من أجل إسعاد الجماهير والعودة بالكأس إلى ميت عقبة.

الأهلي الزمالك السوبر المصرى

