السوبر المصري، زيكو يسجل هدف التعادل لـ بيراميدز أمام سيراميكا

18 حجم الخط

سجل مصطفى زيكو هدف بيراميدز الأول في شباك سيراميكا كليوباترا، في الدقيقة 44 من المباراة التي تقام بينهما اليوم على برونزية بطولة كأس السوبر المصري، المقامة حاليا على ملعب ستاد آل نهيان بالإمارات.

وسجل أحمد بلحاج هدف سيراميكا الأول في الدقيقة 33 من ركلة جزاء.

وتلقي يوريتيتش مدرب بيراميدز البطاقة الحمراء في الدقيقة 45.

تشكيل بيراميدز في مواجهة سيراميكا كليوباترا

ودخل بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: طارق علاء - أحمد سامي - علي جبر - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - زياد هيثم - محمود دونجا - مهند لاشين - محمود زلاكة - أحمد عاطف قطة - كريم حافظ - محمد رضا بوبو - دودو الجباس.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز

فيما بدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو قلاوة - أحمد بلحاج - محمد رضا - إسلام عيسى - فخري لاكاي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - سعد سمير - خالد عبد الفتاح - محمد المغربي - عمر الجزار - ابراهيم محمد- أيمن موكا - أحمد سمير - عمرو السولية.

حكام مباراة بيراميدز وسيراميكا

ويدير مباراة بيراميدز ضد سيراميكا في مباراة تحديد المركز الثالث طاقم حكام إماراتي بقيادة عمر محمد آل علي.

ويتكون الطاقم كاملا من:

خسارة في الدور قبل النهائي

وخسر بيراميدز من الزمالك بنتيجة 4/5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء الخميس، على ملعب آل نهيان في أبو ظبي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وخسر سيراميكا من الأهلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت مساء الخميس، على ملعب هزاع بن زايد في نادي العين الإماراتي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.