وليد صلاح: الأهلي جاهز لحصد لقب السوبر المصري أمام الزمالك غدا

أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق يمر بحالة من عدم التوفيق خلال المباريات الأخيرة، رغم الأداء الجيد والأرقام المميزة التي يحققها اللاعبون داخل الملعب.

تصريحات وليد صلاح الدين

وقال صلاح الدين في تصريحات تليفزيونية:“ نمر بحالة غريبة من عدم التوفيق، لكن الأداء مطمئن للغاية، الأرقام توضح أننا أكثر الفرق استحواذا وإهدارا للفرص في المباريات الأخيرة، وننتظر فقط أن يحالفنا الحظ، فالأداء ثابت ومميز على مدار التسعين دقيقة”.

وأضاف: “سيراميكا كليوباترا قدم مباراة قوية، وأشكر لاعبيه ومدربهم علي ماهر على الأداء المميز، والحمد لله نجحنا في إنهاء اللقاء بالفوز، وهدفنا الآن العودة من أبو ظبي بالكأس لإسعاد جماهير الأهلي”.

وعن الجانب الدفاعي للفريق، شدد مدير الكرة على أن المسؤولية جماعية، قائلا: “الفريق بأكمله يتحمل مسؤولية الأهداف التي نستقبلها، تماما كما يشارك الجميع في تسجيل الأهداف، الأخطاء واردة في كرة القدم، والمهم هو التعلم منها والاستمرار في التحسن”.

حالة إمام عاشور

وتحدث صلاح الدين عن حالة إمام عاشور، موضحا: “حالته فيها ميزة وعيب، الميزة أنه غير مصاب، لكن العيب أنه ابتعد فترة طويلة دون تدريبات أو حتى جيم. الآن يتدرب بقوة ولديه رغبة كبيرة في العودة، لكنه يحتاج بعض الوقت لاستعادة لياقته البدنية الكاملة”.

ووجه وليد صلاح الدين رسالة لجماهير الأهلي قبل النهائي، قائلا: “نقدر حب الجماهير الكبير وعتابهم الدائم، فالأهلي نادي اعتاد على الفوز، والتعادل بالنسبة لهم لم يعد مقبولا، نثق أن جمهورنا سيملأ المدرجات وسنقاتل لإسعادهم وتحقيق البطولة”.

كما تحدث عن دعم قطاع الناشئين داخل النادي، مؤكدًا: “قيدنا ثلاثة لاعبين من الناشئين في القائمة الإفريقية، وسنقيد آخرين قريبًا. مستر توروب مهتم بمتابعة العناصر الشابة، ووجودهم ضروري لأن الأهلي دائمًا يخدم المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل”.

واختتم مدير الكرة بالأهلي حديثه بالتعليق على قرعة دوري أبطال إفريقيا، قائلا: “القرعة متوازنة، ومن الطبيعي أن يواجه البطل الفرق القوية، وكل المواجهات صعبة، لكن علينا أن نجعلها أسهل لأنفسنا بالأداء والتركيز داخل الملعب”

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، غدا الأحد، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في نصف النهائي، فيما تأهل الزمالك على حساب بيراميدز بركلات الترجيح (5-4).

