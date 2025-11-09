الأحد 09 نوفمبر 2025
انطلاق مبادرة جامعة المنصورة لدعم المدارس بالدقهلية

نظمت  جامعة المنصورة ورشة عمل تعريفية بمبادرة لدعم المدارس بالدقهلية. 

شهد انطلاق ورشة العمل التعريفية "بمبادرة جامعة المنصورة لدعم المدارس بالدقهلية "  الدكتور أحمد أنور العدل نائب محافظ الدقهلية، والدكتور  محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم والدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام ومديرو الإدارات التعليمية.

تأتي المبادرة كمساهمة في بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل وسعيًا إلى تقديم الدعم للمدارس من خلال برامج متنوعة تشمل نشر الوعي بالمدارس وتنمية وتطوير مهارات المعلمين مما ينعكس إيجابًا على أداء الطلاب وتحسين نتائجهم الأكاديمية

وعقدت الورشة بقاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة العامة لجامعة المنصورة، وهدفت نشر الوعي بمدارس محافظة الدقهلية من خلال التركيز على تنمية مهارات المعلمين (مهارات شخصية، مصطلحات لغوية، الاستخدام الآمن للتكنولوجيا) وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وفي كلمته خلال ورشة العمل، ثمن الرشيدي جهود جامعة المنصورة ممثلة في الدكتور  محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للتواصل مع مديرية التربية والتعليم مشيرًا إلى أن تضافر الجهود في هذا المجال من شأنه أن يضيف مزيدًا من الثراء والتطور إلى منظومة تعليم الدقهلية.

