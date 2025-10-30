نائب محافظ الدقهلية يستعرض أعمال جهاز تنمية المشروعات

عقد الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، اجتماعا برئاسته، لمناقشة واستعراض أعمال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسبل تطوير أدائها، بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وأكد على ضرورة سرعة الرد والانتهاء من الموافقات التنظيمية الخاصة بجهاز تنمية المشروعات، والتنسيق الكامل مع الوحدات المحلية والجهات المعنية.

استعراض أعمال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسبل تطوير أدائها

وكلف نائب المحافظ، مدير عام مركز المعلومات والمراكز التكنولوجية بعقد ورش عمل لمسؤولي التنظيم لنقل المزيد من المعرفة وكيفية الانتهاء من كافة الموافقات التنظيمية، كما كلفه بإعداد تقرير أسبوعي للعرض لاتخاذ اللازم.

جاء الاجتماع بعضوية كل من المحاسب أيمن موسى رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، الدكتور عماد النجار مدير الإدارة العامة لشئون البيئة، والمهندس ماهر أبو المجد مدير مركز المعلومات والمراكز التكنولوجية بالمحافظة، المهندسة فريدة عبد الله مدير عام الإدارة الهندسية بالمحافظة، محسن طه مدير عام المجالس، المهندس وليد عيسى، أحمد البرمه مسؤولي الدعم الفني، وبحضور رؤساء المراكز والمدن والأحياء المعنية.

