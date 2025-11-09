الأحد 09 نوفمبر 2025
رياضة

4 برونزيات، حصاد البعثة المصرية في أول أيام دورة التضامن الإسلامي

البعثة المصرية في
البعثة المصرية في التضامن الإسلامي، فيتو
حصدت البعثة المصرية 4 ميداليات برونزية، خلال مشاركتها في منافسات اليوم الأول من دورة ألعاب التضامن الإسلامي، المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية، وتستمر حتى يوم 21 نوفمبر الجاري.

ميداليات البعثة المصرية في التضامن الإسلامي

وجاءت ميداليات البعثة المصرية كالتالي:

الجودو 

يسري سامي - برونزية وزن 60 كجم

تسنيم رشدي - برونزية وزن 57 كجم

رفع الأثقال

السيد عطية - برونزية الكلين والنتر وزن 60 كجم

السيد عطية - برونزية المجموع وزن 60 كجم

بعثة رمزية في دورة التضامن الإسلامي

وتشارك مصر ببعثة رمزية خلال منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تقام في الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر الجاري، وذلك في 12 لعبة من أصل 23 لعبة مدرجة في جدول المنافسات.

وتنافس مصر خلال دورة التضامن الإسلامي بالرياض، في رياضات السباحة، ألعاب القوى، كرة السلة 3×3، الملاكمة، الهجن، الفروسية، جودو، تنس طاولة، تايكوندو، رفع أثقال، مصارعة، ألعاب بارالمبية (ألعاب قوى – رفع الأثقال).

