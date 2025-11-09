إبراهيم حسن يوضح أسباب الإعلان عن قائمة منتخب مصر قبل ٤٨ ساعة من التوقف الدولي

18 حجم الخط

يستعد منتخب مصر للدخول في معسكر مغلق غدا الاثنين، بمدينة العين الإماراتية استعدادا للمشاركة في دورة الامارات الودية.

وكشف إبراهيم حس مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم عن الاسباب التي أدت للإعلان عن قائمة منتخب مصر لمعسكر شهر نوفمبر يوم ٨ نوفمبر في المعسكر المقرر انطلاقه رسميا يوم ١٠ نوفمبر وهي كالتالي:

وأكد إبراهيم حسن على وجود لاعبين في مصر في أندية أخرى بخلاف الأندية الأربعة المشاركة في السوبر المصري كان يجب الإعلان والكشف عن أسمائهم وإخطار أنديتهم من أجل إنهاء تصاريح السفر والحجوزات الخاصة بالطيران والقرار الوزاري.

-وتابع: وأيضا تم الإعلان مبكرا لمطالبة الشركة المنظمة للمباراة بقوائم اللاعبين قبل التوقف الدولي بفترة لا تقل عن أسبوع وولكننا طلبنا تأجيلها بعد مباريات يوم ٦ نوفمبر في السوبر، وأرسلناها يوم ٨ أي قبل المعسكر بـ ٤٨ ساعة، خاصة وأن الشركة كانت ترغب في عمل إعلان تقديمي عن قوائم اللاعبين المتواجدين في البطولة.

-وأكمل: إن المنتخبات الثلاث المشاركة معنا في البطولة أرسلوا قوائمهم منذ فترة وارتباط لاعبيهم بمباريات مهمة أيضا مع أنديتهم.



وأوضح أنه تم الإعلان عن الأسماء بناء على طلب الأندية المشاركين في السوبر لمعرفة اللاعبين العائدين معهم للقاهرة وإنهاء الحجوزات الخاصة بسفرهم، خاصة أنهم سيعودون في اليوم التالي مباشرة من انتهاء بطولة السوبر.

واستكمل أن في حالة الإعلان عن أسماء اللاعبين بعد السوبر كان سيصل هؤلاء اللاعبين المتواجدين في القاهرة بعد انطلاق المعسكر.

واضاف:" كنا نعلن الأسماء بعد المباريات في المعسكرات المقامة بالقاهرة لأنه كان يوجد متسع من الوقت يصل لـ ٣ أيام قبل السفريات خارج مصر، وبالتالي كنا نعلن القائمة بعد المباريات، علي العكس من المعسكر الحالي.



وأتم أن معظم قوام اللاعبين المختارين للمعسكر متفق عليها من قبل الجهاز الفني عقب مباريات السوبر يوم ٦ نوفمبر وبالتالي لا يوجد سبب لتأجيل الاختيار لمساء يوم ٩ نوفمبر.

قائمة اللاعبين المختارة لمعسكر شهر نوفمبر

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، أمس السبت، أسماء اللاعبين المشاركين في معسكر الإمارات ودورة الإمارات الودية، وضمت 26 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي - مصطفى شوبير.

الدفاع : محمد هاني - محمد حمدي - احمد فتوح - رامي ربيعة - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل.

الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - مهند لاشين - محمد شحاتة - محمود صابر - محمود حسن - تريزيجيه - إبراهيم عادل - مروان عثمان - عمر مرموش - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الحفيظ زلاكة - محمد صلاح.

الهجوم: اسامه فيصل - صلاح محسن - مصطفى محمد.

ويشارك منتخب مصر الأول لكرة القدم في دورة الإمارات الودية الدولية، التي تقام خلال الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر المقبل، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للكبار بالمغرب.

ويخوض منتخب مصر مباراتين فقط في دورة الإمارات.

مواعيد مباريات دورة الإمارات الودية

تشهد دورة الإمارات أربع مباريات، بحيث يخوض كل فريق مباراتين خلال المنافسات.. جاءت مواعيدها كالتالي:

إيران × كاب فيردي – 13 نوفمبر

مصر × أوزبكستان – 14 نوفمبر

مباراة المركز الثالث – 17 نوفمبر (وتجمع الفريقين الخاسرين في أول مباراتين)

المباراة النهائية – 18 نوفمبر (تجمع الفريقين الفائزين في أول مباراتين).

