رياضة

محمد الشناوي يوجه رسالة لجماهير الزمالك قبل نهائي السوبر (فيديو)

وجه محمد الشناوي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة لجمهور نادي الزمالك قبل نهائي مباراة السوبر غدا.

محمد الشناوي

وأضاف الشناوي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الزمالك: “الزمالك وجماهيره هو المنافس الأول للأهلي وهو ما نسعد به جميعا.. نريد أن يمتلئ الملعب وهو ما سيسعد لاعبي الفريقين ويمنح للاعبين والمباراة أجواء جيدة”.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي نادي الزمالك، غدا الأحد، في نهائي كأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في العاصمة أبو ظبي.

موعد نهائي كأس السوبر المصري

ويقام نهائي كأس السوبر المصري، غدا الأحد، بين الأهلي الذي تخطى سيراميكا في نصف النهائي بالفوز 2-1، والزمالك الذي أقصى بيراميدز من نصف النهائي.

وتنطلق المباراة النهائية في تمام الساعة 5.30 مساء بتوقيت القاهرة، 7.5 بتوقيت دولة الإمارات مستضيف البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

وتنقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، عبر أون سبورت، أبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية. 

الأهلي يتجاوز عقبة سيراميكا

وحقق النادي الأهلي فوزا غاليا على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد هزاع بن زايد في العين يوم الخميس الماضي.

فوز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح

وفاز الزمالك على نظيره بيراميدز بنتيجة 4/5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي، على ملعب آل نهيان في أبو ظبي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري. 

