إبراهيم حسن: باقي لاعبي المنتخب ينضمون لمعسكر العين مساء اليوم

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، خروج أكثر من لاعب من قائمة معسكر منتخب مصر بقيادة حسام حسن، بسبب الإصابة على رأسهم محمد عبد المنعم ومصطفى فتحي وأحمد عيد وعمرو الجزار.

وينطلق معسكر منتخب مصر غدا الإثنين، استعدادا لمواجهة أوزبكستان وديا يوم الجمعة المقبل، باستاد هزاع بن زايد على أن يواجه الفائز من المباراة الفائز من لقاء كاب فيردي وايران يوم ١٨ نوفمبر.

ويصل مساء اليوم باقي أفراد الجهاز وعدد من اللاعبين المختارين لمعسكر نوفمبر قادمين من القاهرة إلى الإمارات وتحديدا مدينة العين في السابعة مساءً، كما سينضم اللاعبون المختارون من فرق الاهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا يوم ١٠ نوفمبر بمدينة العين بالإمارات عقب انتهاء مباراتي السوبر.

قائمة اللاعبين المختارة لمعسكر شهر نوفمبر

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، أمس السبت، أسماء اللاعبين المشاركين في معسكر الإمارات ودورة الإمارات الودية، وضمت 26 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي - مصطفى شوبير.

الدفاع : محمد هاني - محمد حمدي - احمد فتوح - رامي ربيعة - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل.

الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - مهند لاشين - محمد شحاتة - محمود صابر - محمود حسن - تريزيجيه - إبراهيم عادل - مروان عثمان - عمر مرموش - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الحفيظ زلاكة - محمد صلاح.

الهجوم: اسامه فيصل - صلاح محسن - مصطفى محمد.

ويشارك منتخب مصر الأول لكرة القدم في دورة الإمارات الودية الدولية، التي تقام خلال الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر المقبل، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للكبار بالمغرب.

ويخوض منتخب مصر مباراتين فقط في دورة الإمارات.

مواعيد مباريات دورة الإمارات الودية

تشهد دورة الإمارات أربع مباريات، بحيث يخوض كل فريق مباراتين خلال المنافسات.. جاءت مواعيدها كالتالي:

إيران × كاب فيردي – 13 نوفمبر

مصر × أوزبكستان – 14 نوفمبر

مباراة المركز الثالث – 17 نوفمبر (وتجمع الفريقين الخاسرين في أول مباراتين)

المباراة النهائية – 18 نوفمبر (تجمع الفريقين الفائزين في أول مباراتين).

