يوتيوب يطلق Veo 3 في Shorts بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

18 حجم الخط

كشفت منصة يوتيوب YouTube اليوم ضمن فعالية Brandcast، وهي الفعالية الرئيسية للمعلنين، بداية إطلاق Veo 3، أقوى نموذج لدى Google لتوليد الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي، في YouTube Shorts بشكل مجّاني في دول محددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأسابيع القادمة.

مستخدمو يوتيوب شورتس

يأتي هذا الكشف في الوقت الذي تكشف فيه بيانات شركة GWI للأبحاث عن أن 61% من مستخدمي يوتيوب شورتس YouTube Shorts في السعودية و54% في الإمارات عن عدم استخدامهم لمنصة Instagram Reels.



وتأكيدًا على التزامها تجاه المنطقة، كشفت يوتيوب YouTube عن تقديم أدوات جديدة لصنّاع المحتوى.



Veo 3 في Shorts سنبدأ في طرح نموذج Google الأكثر تطورًا لتوليد الفيديوهات لصنّاع محتوى محدَّدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأسابيع القادمة عبر YouTube Shorts.

ستكون هذه الخاصية متاحة باللغة الإنجليزية أولًا، ونخطط لتوفيرها لمزيد من صنّاع المحتوى وبلغات مختلفة في المستقبل.

الدبلجة التلقائية: تسعى YouTube لتقديم ميزة الترجمة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لمختلف الدول العربية في المنطقة في الفترة القادمة. يستفيد من الميّزة حاليًا 51 ألف صانع محتوى مصري من اللهجة العربية المصرية إلى الانجليزية يسعى للوصول إلى جمهور عالمي.

إطلاق "مركز شراكات المبدعين" و"دعوة مفتوحة للانضمام" للعلامات التجارية في المنطقة خلال عام 2026 لدعمها في التعاون مع المبدعين، وفي الوقت نفسه تحديد الاستراتيجيات الأنسب لحملاتها.

بيانات جديدة تسلّط الضوء على دور صنّاع المحتوى على يوتيوب YouTube في قرارات التسوّق

أشارت الفعاليّة إلى أبحاث تبيّن تغيير في سلوك المشاهدين، إذ أشار استطلاع أجرته شركة Kantar إلى أنّ المشاهدين في السعودية والإمارات يضعون YouTube في المرتبة الأولى عند البحث عن علامة تجارية أو منتج أو خدمة أو التحقّق منها أو اتّخاذ قرار بشأنها، متفوّقين بذلك على منصات أخرى مثل Facebook وInstagram وTikTok وX وSnapchat.

كما أشار البحث أنّ 60% من المشاهدين من جيل الألفية ممن شاركوا في الاستطلاع في السعودية والإمارات يفضّلون مشاهدة فيديوهات حول مراجعات وتعليقات للمنتجات مقارنةً بمراجعة مكتوبة أو الاستماع لها صوتيًا.

وقد أظهرت دراسة أجرتها شركة SmithGeiger في المنطقة أنّ 61% من المشاركين في الاستطلاع من جيل الألفية يوافقون على أنّهم أقل عرضة لإرجاع مشترياتهم عند استخدام YouTube في بحثهم قبل التسوّق.

نقطة انطلاق لصناع المحتوى

قال "بيدرو بينا"، نائب رئيس يوتيوب YouTube في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "إن منصّة YouTube هي نقطة انطلاق لاقتصاد صنّاع المحتوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأكثر من عشر سنوات، ومازلنا في رحلة مستمرّة لبناء مستقبل يدعم البث المباشر والتجارة والترفيه على YouTube. ومن خلال الجمع بين ثقة صنّاع المحتوى ونماذج الذكاء الاصطناعي الفعّالة، مثل Veo 3، نقدّم للعلامات التجارية في المنطقة إمكانية لا مثيل لها لتعزيز علاماتهم مع فئات من الجمهور لا يمكن العثور عليها في أي مكان آخر. إنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قوة عالمية في صناعة المحتوى، ومازلنا في بداية الطريق".

