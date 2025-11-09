المتحف المصري بالتحرير يكشف الضوء عن كنوز الملكة كاروماما الثانية

18 حجم الخط

كشف المتحف المصري بالتحرير الضوء لأول مرة عن كنوز الملكة كاروماما الثانية، والتي تعد تحفة ذهبية فريدة تعود لأكثر من 2700 عام، وتجسد قمة الحرفية والرمزية خلال الفترة المتأخرة.



كنوز الملكة كاروماما الثانية

ويرجع اكتشاف سوارين من الذهب الملكي في قبر الملكة كاروماما الثانية (كاروماما ميريتموت) الزوجة الملكية العظيمة للملك تاكلوت الثاني وأم الملك أوسوركون الثالث.

وتعد الأساور وهي مصنوعة من الذهب الخالص وإعدادات خاصة لأطباق رقيقة من الأحجار شبه الكريمة، والتي يبدو أن معظمها مفقود، والأساور مكتوبة برموز مقدسة للحماية والقوة: الخنفساء (رمز الخلق والولادة من جديد)، وعين اودجات (عين حورس - رمز الصحة والجملة)، والكوبرا المجنحة (رمز السيادة والحماية الملكية).

ويواصل المتحف المصري بالتحرير استقبال الزائرين من الـ 9 صباحًا وحتى الـ 5 مساء على أن يكون آخر موعد لبيع تذاكر الدخول في الـ 4 عصرا.

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري بالتحرير

وتصل أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري بالتحرير إلى 30 جنيها للزائر المصري فيما تصل إلى 10 جنيهات للطلاب المصريين، وتصل إلى 550 جنيها للزائرين الأجانب وتصل إلى 275 جنيها للطلاب الأجانب أيضا.

