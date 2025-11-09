الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

المتحف المصري بالتحرير يكشف الضوء عن كنوز الملكة كاروماما الثانية

المتحف المصري بالتحرير،
المتحف المصري بالتحرير، فيتو
18 حجم الخط

كشف المتحف المصري بالتحرير الضوء لأول مرة عن كنوز الملكة كاروماما الثانية، والتي تعد تحفة ذهبية فريدة تعود لأكثر من 2700 عام، وتجسد قمة الحرفية والرمزية خلال الفترة المتأخرة.
 

كنوز الملكة كاروماما الثانية

ويرجع اكتشاف سوارين من الذهب الملكي في قبر الملكة كاروماما الثانية (كاروماما ميريتموت) الزوجة الملكية العظيمة للملك تاكلوت الثاني وأم الملك أوسوركون الثالث.

وتعد الأساور وهي مصنوعة من الذهب الخالص وإعدادات خاصة لأطباق رقيقة من الأحجار شبه الكريمة، والتي يبدو أن معظمها مفقود، والأساور مكتوبة برموز مقدسة للحماية والقوة: الخنفساء (رمز الخلق والولادة من جديد)، وعين اودجات (عين حورس - رمز الصحة والجملة)، والكوبرا المجنحة (رمز السيادة والحماية الملكية).

ويواصل المتحف المصري بالتحرير استقبال الزائرين من الـ 9 صباحًا وحتى الـ 5 مساء على أن يكون آخر موعد لبيع تذاكر الدخول في الـ 4 عصرا.

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري بالتحرير 

 وتصل أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري بالتحرير إلى 30 جنيها للزائر المصري فيما تصل إلى 10 جنيهات للطلاب المصريين، وتصل إلى 550 جنيها للزائرين الأجانب وتصل إلى 275 جنيها للطلاب الأجانب أيضا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المتحف المصري بالتحرير كنوز الملكة كاروماما الثانية الملكة كاروماما الملكة كاروماما الثانية كنوز الملكة كاروماما

مواد متعلقة

المتحف المصري بالتحرير يكشف عن المجموعة الكاملة لكنوز تانيس

المتحف المصري بالتحرير يعرض مجموعة من الأقنعة الذهبية الشهيرة لوالدي الملكة تي

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والبطاطس وانخفاض البامية 11 جنيهًا

ينطلق اليوم برعاية السيسي، 10 معلومات عن معرض النقل الذكي واللوجستيات والصناعة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025

قصف مدفعي إسرائيلي شرق بلدة جباليا شمالي قطاع غزة

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في السوبر المصري

حركة مؤشر الذهب عالميا، الأوقية تخطت حاجز الــ 4 آلاف دولار

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف لجماهير الأهلي والزمالك قبل نهائي السوبر: حبك لفريقك لا يمنع احترامك لغيره

علماء الدين: المشاركة في الانتخابات واجب شرعي والتكاسل عنه تفريط بالأمانة

أجمل دعاء في الصباح للأحباب والأصدقاء

المزيد
الجريدة الرسمية