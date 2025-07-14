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المتحف المصري بالتحرير يعرض تابوت فريد للملكة كاويت، تعرف على قصته

تابوت الملكة كاويت،
تابوت الملكة كاويت، فيتو
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يعرض في المتحف المصري بالتحرير تابوت فريد من الحجر الجيري لـ الملكة كاويت، زوجة الملك منتوحتب الثاني (نب حبت رع)، مؤسس الدولة الوسطى (الأسرة الحادية عشرة، حوالي 2055-2004 ق.م).

تابوت من الحجر الجيري للملكة كاويت زوجة الملك منتوحتب الثاني

ويرجع اكتشاف التابوت الأثري في الدير البحري، وهو بمثابة سجل للحياة اليومية آنذاك.

وعلى أحد جوانب التابوت، تظهر الملكة كاويت وهي جالسة أمام مائدة عامرة بالطعام، بينما تُصلح خادمتها شعرها المستعار، ويُقدم لها خادم آخر شرابًا.

تفاصيل النقوش الموجودة علي جدران التابوت

وتحمل الملكة في يدها الأخرى مرآة، ما يعكس اهتمامها بجمالها، واما الجانب الآخر، فيُصور الملكة وهي تستنشق زهرة اللوتس، بينما تغمس إصبعها في وعاء للدهان تحمله خادمة، ويعرض أمامها صندوق مجوهراتها وما يحويه من زينة. كما يضم التابوت نقوشًا أخرى تصور مشاهد مثل حلب الأبقار.

وتُقدم هذه النقوش مزيجًا فنيًا فريدًا يجمع بين تصوير المجوهرات والمرآة والدهان مع زهرة اللوتس والأبقار والحليب، وهذه العناصر تشكل رمزية قوية للخصوبة والشباب والولادة، وتشير بوضوح إلى الإلهة حتحور، إلهة الحب والجمال والخصوبة والموسيقى والأمومة.

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