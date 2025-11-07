المتحف المصري بالتحرير يعرض مجموعة من الأقنعة الذهبية الشهيرة لوالدي الملكة تي

18 حجم الخط

عرض المتحف المصري بالتحرير، مجموعة من الأقنعة الذهبية الشهيرة لوالدي الملكة تي، زوجة الملك أمنحتب الثالث.

الأقنعة الذهبية الشهيرة لوالدي الملكة تي

وعثر على مومياوات يويا وثويا فى المقبرة (KV46) بوادي الملوك فى الأقصر، وقد كانت المومياوات ترتدى أقنعة الكارتوناج المغطاة بورق الذهب عند الاكتشاف من عصر الدولة الحديثة، الأسرة الثامنة عشرة، عهد أمنحتب الثالث (1390-1352 ق.م).

وتعرض هذة الاقنعة مع المومياوات وباقي كنوز المقبرة حاليًا بالطابق العلوي بالمتحف المصري بالقاهرة.

ويشهد المتحف المصري بالتحرير، إقبالا كبيرا من الزائرين على قاعات العرض، وذلك لزيارة المقتنيات الأثرية المعروضة داخل قاعات العرض.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، أنه يجري العمل الآن على إعادة إحياء المتحف المصري بالتحرير، من خلال القيام بعدد من عمليات التطوير، حتى يتم تقديم تجربة سياحية للزائرين برؤية تليق بعظمة الحضارة المصرية.

خطة إحياء الزيارة بالمتحف المصري بالتحرير

وأوضحت المصادر أن العرض المتحفي الجديد للمتحف المصري بالتحرير، بعد نقل آثار الملك توت عنخ آمون وإغلاق قاعدته بالمتحف، تستهدف إعادة تقديم المتحف من جديد من خلال عرض متحفي يجمع بين عبق التاريخ وأسرار السرد المتحفي.

