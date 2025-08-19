النيابة تستمع لأقوال صاحب محل بقالة بالمرج بعد وفاة طفل تناول إندومي دون طهي

استمعت نيابة المرج إلى أقوال مالك محل بقالة عقب وفاة طفل يبلغ من العمر 13 سنة بعد تناوله 3 أكياس من “الإندومي” دون طهي داخل منزله في منطقة المرج.



وقال مالك المحل: إن الطفل المتوفي معتاد شراء الاندومي منه يوميا وليست هذه المرة الأولى، مشيرا إلى أنه باع لأكثر من شخص اندومي في ذات اليوم ومن ذات الكرتونة التي أخذ منها الأول ولم يصابوا بأي مكروه.



وأضاف مالك المحل أن جميع بضاعته نظيفة وصالحة للاستخدام ولم تنتهي فترة صلاحيتها.



مصرع طفل عقب تناوله "إندومي" بالمرج



البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي بدخول طفل في حالة إعياء شديدة عقب تناوله عددا من أكياس الإندومي دون طهي داخل منزله بدائرة القسم، ومن ثم وفاته.



وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 13 سنة يرتدي كامل ملابسه، ولا توجد به إصابات.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.