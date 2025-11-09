فصل مهم قبل القصاص، إجراء جديد من النيابة بشأن جريمة أطفال فيصل

18 حجم الخط

تسلمت نيابة الجيزة الكلية، التقارير الفنية النهائية الخاصة بوفاة سيدة اللبيني وأطفالها الثلاثة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جريمة أطفال فيصل"، من مصلحة الطب الشرعى، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التحقيق فى الواقعة.

وتضمنت التقارير، النتائج الكاملة للتشريح والتحاليل المعملية الخاصة بالمجنى عليهم، والتي ستساهم في تحديد ملابسات الوفاة وتوقيت وقوع الجريمة بدقة، وبيان ما إذا كانت هناك مواد سامة أو مخدرة قد استخدمت قبل ارتكاب الجريمة.

قررت النيابة العامة في الجيزة، حبس المتهم بقتل أطفال اللبيني الثلاثة ووالدتهم في منطقة فيصل، 4 أيام على ذمة التحريات.

واصطحبت قوات الأمن المتهم “أحمد. م” 38 سنة، بقتل الأم وصغارها الثلاثة بمنطقة اللبيني، وسط حراسة أمنية مشددة لإجراء المعاينة التصويرية بحضور وكيل نيابة الهرم.

وكانت نيابة الجيزة أمرت بالتحفظ على جثث الأم وأطفالها الثلاثة المتوفين في واقعة “صغار الهرم” بمشرحة زينهم، وذلك لتشريح الجثث لإعداد تقرير الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، قبل التصريح بدفنهم.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات العثور على جثمان طفل عمره 13 عامًا وطفلة عمرها 11 عامًا في حالة إعياء وتوفيت لاحقا بمنطقة فيصل بدائرة قسم شرطة الأهرام.

بداية البلاغ

البداية كانت بتلقى قسم شرطة الأهرام بلاغا من الأهالي يفيد العثور على طفل متوفى وأخرى في حالة إعياء شديد توفيت لاحقا، فتم تشكيل فريق بحث لكشف ظروف وملابسات الواقعة.

تحريات المباحث تكشف الحقيقة

من خلال جمع المعلومات والتحريات، تم تحديد وضبط المتهم -مالك محل لبيع الأدوية البيطرية، مقيم بالجيزة- وبمواجهته أقر بتفاصيل جريمته.

