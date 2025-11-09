الأحد 09 نوفمبر 2025
صحة ومرأة

بسبب تركيبة حليب أطفال، تسمم رضع في 10 ولايات أمريكية والسلطات تفتح تحقيقًا

تحقق السلطات الصحية الأمريكية في حالات تسمم لرضع سجلت في عدد من الولايات، ترتبط بحليب أطفال.

وقال مسؤولون صحيون اتحاديون وعلى مستوى الولايات الأمريكية، السبت، إنهم يحققون في 13 حالة تسمم لرضع تم تسجيلها في 10 ولايات.

وترتبط حالات التسمم بتركيبة حليب أطفال يجري سحبها من الأسواق.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في بيان إن شركة “باي هارت” وافقت على البدء في سحب دفعتين من تركيبة حليب الأطفال للتغذية الكاملة، التي تنتجها الشركة.

ونقل الرضع الـ13 إلى المستشفيات بعد تناول تركيبة الحليب، بينما لم يجر الإبلاغ عن أي وفيات.

وقالت إدارة الغذاء والدواء إنها تحقق في كيفية حدوث التلوث، وما إذا كان قد أثر على أي منتجات أخرى.

ويمثل المنتج، المتاح عبر الإنترنت ومن خلال كبار تجار التجزئة، ما يقدر بـ1 بالمئة من مبيعات تركيبات الحليب الوطنية، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ولم يستجب متحدث باسم شركة"باي هارت" حتى الآن لرسالة بريد إلكتروني تطلب التعليق يوم السبت.

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية حليب ‏الأطفال شركة باي هارت التلوث السلطات الصحية الأمريكية حالات تسمم لرضع حليب أطفال

الجريدة الرسمية