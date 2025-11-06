أرقام سلبية لـ برشلونة بعد التعادل أمام كلوب بروج

18 حجم الخط

سقط برشلونة في فخ التعادل أمام كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 3-3 في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2025-2026.

ويعد تعادل برشلونة أمام كلوب بروج هو أول تعادل في مبارياته الـ10 خارج أرضه في بلجيكا بعدما حقق 4 انتصارات و5 هزائم.

وأخفق البلوجرانا في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة التاسعة علي التوالي واستقبل خلال تلك المدة 16 هدفًا، فيما حظي برقم قياسي في المقابل حينما سجل لاعبوه للمباراة رقم 51 على التوالي لأول مرة في تاريخ النادي بحسب تقارير صحفية.

وحل برشلون ضيفا أمام كلوب بروج علي ملعب يان برايدل ستاديون بمدينة بروج شمالي بلجيكا، أمام نحو 29 ألف مشجع وبإدارة الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور.

وسجل ثلاثية كلوب بروج كل من كارلوس فوربس بالدقيقتين (17 و64) ونيكولو تريسولدي بالدقيقة (6) فيما أحرز ثلاثية برشلونة فيران توريس بالدقيقة (8) ولامين يامال بالدقيقة (61) وكريستوس تولس بالخطأ في مرماه بالدقيقة (78).

بتلك النتيجة يقبع فريق المدرب هانز فليك في الترتيب 11 برصيد 7 نقاط من 4 مباريات، في حين رفع كلوب بروج رصيده إلى 4 نقاط بالمركز 22.

