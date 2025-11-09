نائب يحذر في سؤال للحكومة من انتشار بيع السولار فى السوق السوداء

18 حجم الخط

وجّه عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، سؤالًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تفشي ظاهرة بيع المنتجات البترولية – خاصة السولار – في السوق السوداء، محذرًا من أن هذه الممارسات تهدد استقرار السوق المحلي وتمس الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدولة.

شبكات من السماسرة والتجار غير الشرعيين تتلاعب بأسعار السولار

وأشار إلى أن هناك شبكات من السماسرة والتجار غير الشرعيين تتلاعب بأسعار السولار في عدد من المحافظات، مستغلين الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، مما يؤدي إلى رفع تكاليف النقل والإنتاج، وزيادة الأسعار على المواطنين.

شن حملات مكثفة ومفاجئة على محطات تموين وخدمة السيارات

وطالب عضو مجلس النواب، بتكليف فوري من رئيس الوزراء للمحافظين بشن حملات مكثفة ومفاجئة على محطات تموين وخدمة السيارات في جميع أنحاء الجمهورية لضبط المخالفين وإحالتهم للمحاكمات العاجلة.

ربط جميع محطات الوقود إلكترونيًا

وتسائل النائب: لماذا لا يتم ربط جميع محطات الوقود إلكترونيًا بشبكة مركزية تتابع حركة البيع والتوريد لحظة بلحظة؟، مطالبا بتفعيل دور الأجهزة الرقابية ومباحث التموين في تتبّع وملاحقة المتورطين في تجارة السولار غير المشروعة.

وطالب بكشف ضوابط التفتيش المفاجئ على المحطات، متسائلا: عن العقوبات الحالية وما إن كانت كافية لردع المخالفين أم تحتاج لتغليظ تشريعي؟.

تحفيز أصحاب المحطات الملتزمين ودعمهم في مواجهة المنافسة غير المشروعة

وشدد على ضرورة تحفيز أصحاب المحطات الملتزمين ودعمهم في مواجهة المنافسة غير المشروعة، مطالبا المحافظين بالتنسيق مع وزارتي البترول والتموين، والأجهزة الأمنية لتنظيم حملات ميدانية يومية، مؤكدًا أن التهاون مع هذه الظاهرة يفتح الباب أمام فساد ممنهج ويضر بمصلحة المواطن.

التحول إلى منظومة رقمية ذكية لرصد الكميات الموردة والمباعة بكل محطة

واقترح عضو مجلس النواب، التحول إلى منظومة رقمية ذكية لرصد الكميات الموردة والمباعة بكل محطة لحظيًا، وفرض عقوبات مالية فورية وغلق إداري مؤقت للمحطات المخالفة دون انتظار إجراءات مطولة، مع تخصيص خط ساخن موحد لتلقي بلاغات المواطنين بشأن أي تلاعب أو بيع غير قانوني.

ودعا إلى أهمية تحفيز المحطات الملتزمة عبر منحها أولوية في التوريد والمكافآت التشجيعية، وتطبيق نظام كارت السولار الذكي لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين ومنع التهريب أو التسريب.

وأشار إلى أن الحزم والرقابة الصارمة هما الطريق الوحيد لحماية السوق والعدالة الاجتماعية، داعيًا الحكومة إلى أن تكون المواجهة حقيقية وسريعة قبل أن تتفاقم الظاهرة وتتحول إلى أزمة وقود جديدة

