وزير البترول: نفذنا عدة مشروعات بأسيوط والسويس تهدف لزيادة إنتاج السولار والبوتجاز

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن قلاع صناعة البترول العريقة بالسويس تشهد حاليًا مشروعات تطوير وتحديث في معامل التكرير، بهدف تعظيم الاستفادة من البنية التحتية والقيمة الاقتصادية من تكرير خام البترول ورفع القدرة على إنتاج منتجات بترولية عالية القيمة وفي مقدمتها السولار.

وأوضح أن الوزارة تنفذ مشروعات هامة في منطقتي السويس وأسيوط لتعظيم إنتاج السولار محليًا، باعتبارها خطوة أساسية لتقليص فاتورة الاستيراد للمنتجات البترولية.

اعتماد نتائج الجمعيات العمومية للنصر للبترول والسويس لتصنيع البترول

جاء ذلك خلال اجتماعي الجمعيات العامة لشركتي السويس لتصنيع البترول والنصر للبترول بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عبر الفيديو كونفرانس والمهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول وبعض قيادات قطاع البترول.

وأضاف الوزير أن زيارته مؤخرا لمحافظة السويس استهدفت تقديم الدعم المطلوب لتسريع وتيرة تنفيذ مشروع مجمع التفحيم وإنتاج السولار بشركة السويس لتصنيع البترول الذي يعد ركيزة أساسية في خطة تقليص استيراد السولار على المدى المتوسط.

توفير المنتجات البترولية للسوق المحلي



ومن جانبه أوضح الكيميائي هشام فتحي رئيس شركة السويس لتصنيع البترول أن الشركة تواصل دورها في توفير المنتجات البترولية للسوق المحلي من خلال رفع كفاءة الوحدات الإنتاجية وتنفيذ مشروعات جديدة لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة تسهم في تقليل فاتورة الاستيراد. مستعرضًا تقدم العمل في مجمع التفحيم وإنتاج السولار، وهو المشروع الأضخم بمعامل التكرير بالسويس بطاقة تصميمية 1.75 مليون طن سنويًا من المازوت لتحويله إلى منتجات بترولية، وبإجمالي استثمارات 1.93 مليار دولار، وينفذ بأياد مصرية من شركتي إنبي وبتروجت، حيث بلغت نسبة التنفيذ 60%.



مشروعات التحول الطاقي وترشيد الإنفاق

كما استعرض رئيس شركة السويس لتصنيع البترول موقف مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بطاقة 48 ألف متر مكعب يوميًا وبتكلفة 50 مليون دولار بنسبة تنفيذ 76%، إلى جانب مشروعات التحول الرقمي وترشيد الطاقة.



إنتاج البوتجاز بطاقة 340 الف طن سنويا



ومن جانبه، أوضح المهندس محمد عبد الله رئيس شركة النصر للبترول ماتم إنجازه من مشروعات زيادة الطاقة الإنتاجية وفي مقدمتها مشروع استرجاع الغازات الجديد VRU، لزيادة إنتاج المنتجات البترولية عالية القيمة إلى جانب إنتاج البوتاجاز بطاقة 340 ألف طن سنويًا.

وفي إطار مشروعات المحور الخامس من استراتيجية الوزارة والمعني بالسلامة والحفاظ على البيئة وترشيد الطاقة، استعرض رئيس النصر للبترول مشروعات إنشاء وحدة لتحلية مياه البحر بطاقة 6 آلاف متر مكعب يوميًا وبتكلفة 421 مليون جنيه لاستخدامها في العمليات الصناعية والحفاظ على موارد المياه، إلى جانب دعم منظومة السلامة بمشروعات للإنذار والإطفاء التلقائي تغطي مناطق الشركة، فضلًا عن مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1.2 ميجاوات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.