شعبة المخابز: مذكرة لوزير التموين بشأن تكلفة إنتاج الخبز المدعم بعد رفع السولار

أعلن خالد صبري، المتحدث باسم شعبة المخابز، أن الشعبة ستتقدم غدًا بمذكرة رسمية إلى وزير التموين بشأن فارق تكلفة إنتاج الخبز المدعم بعد رفع أسعار السولار، موضحًا أن الفارق يبلغ نحو 400 جنيه يوميًا لكل مخبز خلال 11 يومًا، بإجمالي 10 آلاف مخبز على مستوى الجمهورية.

تأخر قرار تحمل فارق التكلفة

وأوضح صبري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة النهار، أن وزارة التموين كانت في العادة تتحمل فارق التكلفة الناتج عن زيادة أسعار الوقود بعد صدور قرارات لجنة التسعير، وذلك خلال يومين فقط من تحريك الأسعار.

وأضاف أن ما حدث هذه المرة مختلف، إذ تأخر القرار نحو 11 إلى 13 يومًا، ما اضطر أصحاب المخابز لتحمل التكلفة على نفقتهم الخاصة.

معاناة أصحاب المخابز

وأشار إلى أن العديد من أصحاب المخابز واجهوا صعوبات مالية كبيرة خلال هذه الفترة، قائلًا:"فيه ناس استلفت وناس اشترت على الحساب، ورغم تأخر صدور القرار، إلا أنه لم يتضمن بندًا بتحمل فارق التكلفة عن الأيام السابقة."

وأكد أن الشعبة تأمل في أن تستجيب وزارة التموين وتقوم بصرف الفارق المستحق، تقديرًا للظروف التي تحملها أصحاب المخابز خلال فترة التأخير.

استقرار أسعار الخبز السياحي

وفيما يتعلق بأسعار الخبز السياحي بعد رفع أسعار السولار، أوضح صبري أن الأسعار لا تزال مستقرة منذ أكثر من 15 يومًا، مشيرًا إلى أن تراجع أسعار الدقيق ساهم في امتصاص أي زيادات محتملة.

وأكد أن الأسواق لم تشهد أي ارتفاعات في أسعار الخبز السياحي حتى الآن، بفضل التوازن الذي أحدثه انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلي.

