موعد مغادرة بعثة الأهلي إلى ملعب نهائي السوبر

تغادر حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مقر إقامة اللاعبين في أبوظبي في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، استعدادا لمباراة الزمالك المرتقبة الليلة في نهائي كأس السوبر المصري. 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي نادي الزمالك، اليوم الأحد، في نهائي كأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في العاصمة أبو ظبي.

موعد نهائي كأس السوبر المصري

ويقام نهائي كأس السوبر المصري، اليوم الأحد، بين الأهلي الذي تخطى سيراميكا في نصف النهائي بالفوز 2-1، والزمالك الذي أقصى بيراميدز من نصف النهائي.

وتنطلق المباراة النهائية في تمام الساعة 5.30 مساء بتوقيت القاهرة، 7.5 بتوقيت دولة الإمارات مستضيف البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

تنقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، عبر أون سبورت، أبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية.

