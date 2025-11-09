مباراة الصعود، موعد مباراة مصر وإنجلترا في كأس العالم للناشئين والقناة الناقلة

18 حجم الخط

يستعد منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، بقيادة مديره الفني أحمد الكأس، لمواجهة نظيره منتخب إنجلترا، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الخامسة، ببطولة كأس العالم للناشئين، المقامة حاليا في قطر، وتختتم فعالياتها يوم 27 نوفمبر الجاري.

موعد مباراة مصر وإنجلترا والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر للناشئين أمام إنجلترا، غدا الإثنين، على ملعب سباير زون 7 بالعاصمة القطرية الدوحة، وتنطلق أحداثها في الخامسة و45 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل على الهواء مباشرة عبر شاشة بي إن سبورت المفتوحة.

مباراة مصر وفنزويلا في الجولة الثانية، فيتو

منتخب مصر يتعادل مع فنزويلا

وتعادل منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، الجمعة الماضي، أمام نظيره منتخب فنزويلا بهدف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة كأس العالم للناشئين.

وكان منتخب مصر تحت 17 سنة قد حقق الفوز في الجولة الأولى على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وعقب مباراة الجمعة أمام فنزويلا، يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الخامسة في كأس العالم للناشئين برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على منتخب فنزويلا صاحب المركز الثاني.

إنجلترا تكتسح هايتي 8-1

كان منتخب انجلترا قد حقق فوزا كاسحا على حساب هايتي بثمانية أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثانية لحساب المجموعة الخامسة بدور المجموعات لبطولة كأس العالم تحت 17 عاما المقامة حاليا في قطر.

ترتيب المجموعة الخامسة

مصر – 4 نقاط

فنزويلا – 4 نقاط

إنجلترا – 3 نقاط

هايتي – 0 نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.