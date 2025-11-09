بعد ترشحها لجرامي، أغنية "Golden" تتصدر قائمة الأغاني في بريطانيا للأسبوع العاشر

18 حجم الخط

ما زالت حمى أغنية "KPop Demon Hunters" مستمرة وقوية في المملكة المتحدة، حيث تربعت أغنية "Golden" على صدارة قائمة الأغاني الفردية الرسمية في المملكة المتحدة للأسبوع العاشر على التوالي، وتعتبر هذه القائمة المعادل البريطاني لقائمة "بيلبورد هوت 100" الشهيرة في الولايات المتحدة.

وكانت أغنية "Golden" قد حققت الأسبوع الماضي رقما قياسيا جديدا لأطول فترة تتصدر فيها أغنية لفنان متحرك القائمة، محطمة بذلك رقم قياسي استمر 56 عام كان مسجلا باسم أغنية "Sugar, Sugar" لفرقة "The Archies" التي صدرت عام 1969.

وبالإضافة إلى أغنية "Golden"، نجحت فرقة "HUNTR/X" في إدخال ثلاث أغاني إجمالا إلى قائمة أفضل 15 أغنية فردية رسمية هذا الأسبوع، حيث جاءت أغنية "How It’s Done" في المركز الحادي عشر، بينما حافظت أغنية "What It Sounds Like" على موقعها في المركز الثالث عشر.

Golden تقتنص أربع ترشيحات لجرامي

حققت أغنية "Golden"، التي ألفها وأداها فريق "KPop Demon Hunters"، إنجازا تاريخيا بحصولها على أربعة ترشيحات لجوائز جرامي، من بينها ترشيح الفئة المرموقة لأغنية العام.

الأغنية، التي قدمتها فرقة الكيبوب Huntr/x وهم إيجاى، أودري نونا، وري آمي، وكتب كلماتها إيجاى، مارك سونينبليك، دو، 24، وتيدي، ظهرت أيضا في قوائم ترشيحات أفضل أداء بوب لثنائي أو فريق، أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية، وأفضل تسجيل ريمكس.

نجمات Huntr/x: شرف أن نمثل كوريا بجرامي

تحدثت إيجاى، نونا، وآمي، بعد وقت قصير من الإعلان عن الترشيحات، لمجلة Variety، فقالت إيجاى، وعلامات التأثر بادية على صوتها: "لا أستطيع استيعاب هذا، ما زلت في حالة صدمة". كما بدت آمي متأثرة بوضوح، معترفة بأنها لم تتوقف عن البكاء: "هذا يبدو وكأنه شيء من عالم آخر".

بينما اعتبرت نونا الترشيحات شرف، وأوضحت: "سترون ثلاثة وجوه كورية، مجرد التفكير في الأطفال الذين سيرون ذلك، والأمل في أن يشكل ذلك فهمهم لما يمكنهم فعله في هذا العالم، هو ما يجعل القشعريرة تسري في عمودي الفقري" مؤكدة أن تمثيلها لبلادها هو أكبر تكريم لها.

إيجاى، التي سجلت التاريخ كأول كاتبة أغاني كورية ترشح لجائزة أغنية العام، اعترفت بأنها شعرت بـ "متلازمة المحتال"، وأضافت آمي: "كنساء كوريات، قيل لنا غالبا أنه يجب علينا العمل بجهد مضاعف، يجب أن نظهر في وقت أبكر، يجب أن نتفوق أكثر من نظرائنا العاديين لكي نحصل على نفس الجائزة أو حتى التقدير".

كما ترشح ريمكس ديفيد غيتا لأغنية "Golden" لجائزة أفضل تسجيل ريميكس وستذهب الجائزة لغيتا كصاحب الريمكس، كما ترشح الموسيقى التصويرية الكاملة لفيلم "KPop Demon Hunters" لجائزة أفضل ألبوم موسيقي تصويرية تجميعي لوسائل الإعلام المرئية.

