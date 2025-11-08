نجم ليفربول الحالي يصدم محمد صلاح باختيارات أفضل جناح في العالم

18 حجم الخط

وجه الدولي الإيطالي فيدريكو كييزا، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، صدمة قوية لزميله الدولي المصري محمد صلاح، نجم الريدز، بشأن اختياراته لأفضل جناح في العالم.

وانضم كييزا إلى صفوف ليفربول في صيف عام 2024، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، ويمتد عقده إلى يونيو 2028.

وبدأ اللاعب الإيطالي أساسيًا على حساب صلاح في أكثر من مباراة هذا الموسم، في ظل تراجع مستوى النجم المصري خلال الفترة الأخيرة.

كييزا يختار أفضل جناح في العالم ويضع صلاح ضمن الثلاثة الأوائل

وأجرى كييزا حوارا مع شبكة "سكاي سبورتس"، ووُجه له سؤال بشأن أفضل جناح حاليا في كرة القدم، ليذكر 3 أسماء هم: محمد صلاح، ولامين يامال، ورافينيا، نجما برشلونة، لكنه عند طلبه اختيار لاعب واحد فقط من بينهم، اختار لامين يامال دون تردد، وهو ما يعد صدمة لزميله في ليفربول.

تعليق كييزا على فترته مع ليفربول

كما تطرق النجم الإيطالي لفترة تواجده مع ليفربول، قائلا: "تحقيق الدوري الإنجليزي مع ليفربول كان أمرًا مميزًا جدًا، لأنه كان أول بطولة لي، لم ألعب كثيرًا العام الماضي مع الفريق، لكن الفوز بهذه البطولة مع ليفربول كان أمرًا مذهلًا".

كما أشاد بزميله فلوريان فيرتز، مشددا: "فيرتز لاعب فني، إنه من أفضل اللاعبين الذين رأيتهم في حياتي، أسلوبه في التحكم بالكرة ولمسها رائع بكل معنى الكلمة، فيرتز يمتلك كل مقومات النجاح في ليفربول، لا شيء يعيقه، هو قادم من دوري آخر".

أرقام محمد صلاح هذا الموسم

وسجّل محمد صلاح هذا الموسم 5 أهداف و3 تمريرات حاسمة في 15 مباراة بجميع المسابقات، في حين يمتلك لامين يامال 11 مساهمة تهديفية في 10 مباريات فقط، ما يعكس الفارق في الفاعلية بين النجمين في الفترة الحالية.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي يوم الأحد في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى صلاح إلى تعزيز سجله التهديفي المميز أمام “السيتيزنز”.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.