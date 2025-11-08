موقف الفراعنة، ترتيب مجموعات مونديال الناشئين بعد الجولة الثانية

18 حجم الخط

كأس العالم للناشئين، أسدل الستار علي مباريات الجولة الثانية من كأس العالم لكرة القدم للناشئين تحت 17 سنة، والتي تستضيفها قطر حتي 27 نوفمبر الجاري، بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة، وجاء ترتيب المجموعات الـ 12 بعد نهاية الجولة الثانية من مونديال الناشئين كالتالي:

ترتيب المجموعة الأولي في كأس العالم للناشئين

1- إيطاليا 6 نقاط

2- جنوب أفريقيا 4 نقاط

3- قطر نقطة واحدة

4- بوليفيا بدون نقاط

ترتيب المجموعة الثانية في كأس العالم للناشئين

1- البرتغال 6 نقاط

2- اليابان 4 نقاط

3- كاليدونيا الجديدة نقطة واحدة

المغرب بدون نقاط

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس العالم للناشئين

1- كرواتيا 4 نقاط

2- السنغال 4 نقاط

3- كوستاريكا نقطة واحدة

4- الإمارات العربية المتحدة نقطة واحدة

ترتيب المجموعة الرابعة في كأس العالم للناشئين

1- الأرجنتين 6 نقاط

2- بلجيكا 3 نقاط

3- تونس 3 نقاط

4- فيجي بدون نقاط

ترتيب المجموعة الخامسة في كأس العالم للناشئين

1- مصر 4 نقاط

2- فنزويلا 4 نقاط

3- انجلترا 3 نقاط

4- هايتي بدون نقاط

ترتيب المجموعة السادسة في كأس العالم للناشئين

1- سويسرا 4 نقاط

2- كوريا الجنوبية 4 نقاط

3- المكسيك 3 نقاط

4- كوت ديفوار بدون نقاط

ترتيب المجموعة السابعة في كأس العالم للناشئين

1- كوريا الشمالية 4 نقاط

2- ألمانيا نقطتان

3- كولومبيا نقطتان

4- السلفادور نقطة واحدة

ترتيب المجموعة الثامنة في كأس العالم للناشئين

1- البرازيل 6 نقاط

2- زامبيا 6 نقاط

3- إندونيسيا بدون نقاط

4- هندوراس بدون نقاط

ترتيب المجموعة التاسعة في كأس العالم للناشئين

1- الولايات المتحدة الأمريكية 6 نقاط

2- التشيك 3 نقاط

3- بوركينا فاسو 3 نقاط

4- طاجيكستان بدون نقاط

ترتيب المجموعة العاشرة في كأس العالم للناشئين

1- جمهورية أيرلندا 6 نقاط

2- أوزبكستان 3 نقاط

3- باراجواي 3 نقاط

4- بنما بدون نقاط

ترتيب المجموعة الـ 11 في كأس العالم للناشئين

1- فرنسا 4 نقاط

2- كندا 4 نقاط

3- أوغندا نقطة واحدة

4- تشيلي نقطة واحدة

ترتيب المجموعة الـ 12 في كأس العالم للناشئين

1- النمسا 6 نقاط

2- السعودية 3 نقاط

3- مالي 3 نقاط

4- نيوزيلندا بدون نقاط

وكانت 8 منتخبات حجزت تذكرة التأهل رسميا إلي دور الـ 32 في مونديال الناشئين لكرة القدم تحت 17 عاما قطر 2025 بعد الجولة الثانية وقبل الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

المنتخبات المتأهلة لدور الـ 32 في مونديال الناشئين

1- إيطاليا

2- البرتغال

3- الأرجنتين

4- البرازيل

5- زامبيا

6- الولايات المتحدة

7- إيرلندا

8- النمسا

مجموعات كاس العالم للناشئين تحت 17 سنة 2025

المجموعة الأولى: قطر، إيطاليا، جنوب أفريقيا، بوليفيا

المجموعة الثانية: اليابان، المغرب، كاليدونيا الجديدة، البرتغال

المجموعة الثالثة: السنغال، كرواتيا، كوستاريكا، الإمارات العربية المتحدة

المجموعة الرابعة: الأرجنتين، بلجيكا، تونس، فيجي

المجموعة الخامسة: إنجلترا، فنزويلا، هايتي، مصر

المجموعة السادسة: المكسيك، جمهورية كوريا، كوت ديفوار، سويسرا

المجموعة السابعة: ألمانيا، كولومبيا، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، السلفادور

المجموعة الثامنة: البرازيل، هندوراس، إندونيسيا، زامبيا

المجموعة التاسعة: الولايات المتحدة الأمريكية، بوركينا فاسو، طاجيكستان، تشيكيا

المجموعة العاشرة: باراغواي، أوزبكستان، بنما، جمهورية أيرلندا

المجموعة الحادية عشرة: فرنسا، تشيلي، كندا، أوغندا

المجموعة الثانية عشرة: مالي، نيوزيلندا، النمسا، المملكة العربية السعودية

لائحة المسابقة في دور المجموعات حال التعادل



إذا تساوت نقاط منتخبين أو أكثر في المجموعة نفسها بعد انتهاء دور المجموعات، تُطبّق المعايير التالية بالترتيب لتحديد المراكز:

الخطوة الأولى:

أ) أكبر عدد من النقاط في المباريات المباشرة التي جرت بين المنتخبات المتساوية.

ب) فارق الأهداف الأفضل في المباريات التي جرت بين المنتخبات المعنية.



ج) أكبر عدد من الأهداف المسجّلة في جميع المباريات بين المنتخبات المعنية.

الخطوة الثانية:

إذا استمرّ التساوي بين منتخبين أو أكثر بعد تطبيق المعايير الثلاثة أعلاه، يُحدّد الترتيب وفقًا لما يلي:

د) فارق الأهداف الأفضل في جميع مباريات المجموعة.

هـ) أكبر عدد من الأهداف المسجّلة في جميع مباريات المجموعة.

و) أفضل سجل انضباطي للمنتخب (اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني) بناءً على عدد البطاقات الصفراء والحمراء، كما يلي:

* البطاقة الصفراء: خصم نقطة واحدة

* البطاقة الحمراء غير المباشرة (نتيجة بطاقتين صفراوين): خصم ثلاث نقاط

* البطاقة الحمراء المباشرة: خصم أربع نقاط

* البطاقة الصفراء متبوعة ببطاقة حمراء مباشرة: خصم خمس نقاط

الخطوة الأخيرة:

إجراء قرعة من قبل FIFA.

ترتيب المنتخبات صاحبة المركز الثالث

معايير أفضل ثمانية منتخبات حلت في المركز الثالث

أ) أكبر عدد من النقاط المحصلة في جميع مباريات المجموعة.

ب) فارق الأهداف الناتج عن جميع مباريات المجموعة.

ج) أكبر عدد من الأهداف المسجّلة في جميع مباريات المجموعة.

د) أفضل سجل انضباطي للمنتخب (اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني).

هـ) إجراء قرعة من قبل FIFA.

مباريات الأدوار الإقصائية



في حال انتهت المباراة في الأدوار الإقصائية بالتعادل بعد الوقت الأصلي، لن تُلعب أشواط إضافية، وسيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز.

الأبطال السابقون لكأس العالم للناشئين



1985: نيجيريا

1987: الاتحاد السوفييتي

1989: المملكة العربية السعودية

1991: غانا

1993: نيجيريا

1995: غانا

1997: البرازيل

1999: البرازيل

2001: فرنسا

2003: البرازيل

2005: المكسيك

2007: نيجيريا

2009: سويسرا

2011: المكسيك

2013: نيجيريا

2015: نيجيريا

2017: إنجلترا

2019: البرازيل

2023: ألمانيا

