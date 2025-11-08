وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ أبراج "الداون تاون" وكوبري C19 بالعلمين الجديدة

18 حجم الخط

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ مشروع أبراج الداون تاون ومشروع كوبري C19 بمدينة العلمين الجديدة، بهدف الوقوف على مستجدات التنفيذ وتذليل أي عقبات، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "cscec" الصينية المنفذة للمشروع، وجهاز مدينة العلمين الجديدة.

واطَّلع وزير الإسكان خلال الجولة على معدلات التنفيذ وجميع أعمال الواجهات للأبراج، ومكونات مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، والذي يتم تنفيذه على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويشمل إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتضم البرج الأيقوني بارتفاع 250 مترًا (68 دورا) بإجمالي مسطحات 465 ألف م2، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالي مسطحات 320 ألف م2.

وصعد وزير الإسكان إلى البرج الأيقونى وتفقد إحدى الوحدات السكنية بالبرج، ووجه بدفع العمل بالمشروع وتلافي اي ملاحظات.

كما تفقد وزير الإسكان الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع كوبري تقاطع طريق C19 مع السكة الحديد بالمنطقة الجنوبية.

