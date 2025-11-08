هل صفقة علم الروم آخر الصفقات الكبرى؟ غرفة التطوير العقاري ترد

18 حجم الخط

أكد الدكتور محمد إسلام، رئيس غرفة الاستثمار والتطوير العقاري بالاتحاد العام للمستثمرين الأفرو–آسيوي، أن الصفقة العقارية السياحية الكبرى بين مصر وقطر لتطوير وتنمية منطقة "علم الروم" بمحافظة مطروح، التي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تُعد نقلة نوعية في مسار الاستثمار العقاري والسياحي بمصر، وتعكس الثقة المتزايدة في قوة ومتانة الاقتصاد المصري، الذي يُعد من أكثر الاقتصادات الناشئة جذبًا للاستثمار في الشرق الأوسط.

مشروع استثماري بقيمة 29.7 مليار دولار لتحقيق التنمية المستدامة



وأوضح "إسلام" أن صفقة علم الروم، التي تتجاوز قيمتها الإجمالية 29.7 مليار دولار، تعكس نجاح الدولة في تطبيق نموذج استثماري حديث يجمع بين تحقيق عائد اقتصادي مباشر بالعملة الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة في الوقت نفسه، مؤكدًا أن هذه الشراكات تعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية موثوقة.

مصر وجهة آمنة وجاذبة للاستثمار طويل الأمد

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “صناعة الفرصة” الذي تقدمه منال السعيد بقناة “المحور” إلى أن مثل هذه الاتفاقيات الكبرى تُعزز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، خاصة أن السياسات الاقتصادية الرشيدة والإصلاحات الجريئة التي تتبناها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي جعلت مصر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار طويل الأمد.



ولفت إلى أن المشروع سيُحدث طفرة نوعية في تنمية الساحل الشمالي الغربي، محولًا منطقة علم الروم إلى وجهة سياحية واستثمارية عالمية قادرة على جذب المزيد من السائحين ورؤوس الأموال الأجنبية، مؤكدًا أن صفقة علم الروم "لن تكون الأخيرة من نوعها".

تعاون مصري–قطري يعزز التكامل الاقتصادي العربي

وأضاف "إسلام" أن هذه الصفقة تُجسد ترجمة عملية لتوجهات القيادة السياسية في دعم الشراكات الإقليمية والدولية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر والدول الشقيقة، مشيرًا إلى أن التعاون المصري–القطري في هذا المشروع يمثل مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي العربي.

250 ألف فرصة عمل وتنشيط قطاعات متعددة



وأوضح أن المشروع سيسهم في خلق أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب دوره في تنشيط قطاعات المقاولات والإنشاءات والخدمات السياحية والتجارية، بما يعزز معدلات النمو الاقتصادي ويُحقق عوائد اجتماعية واقتصادية ملموسة على أرض الواقع.

