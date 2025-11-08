بالأماكن، استمرار مبادرة أسواق اليوم الواحد لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالقليوبية

18 حجم الخط

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، استمرار تنفيذ مبادرة "أسواق اليوم الواحد"، التي تهدف إلى توفير السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، في إطار توجيهات الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومواجهة غلاء الأسعار.

استمرار تنفيذ مبادرة أسواق اليوم الواحد

حيث تنطلق فعاليات المبادرة غدًا الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025 في نطاق الإدارات التالية: " كفر شكر: أمام كازيون وهايبر المدينة بشارع جمال عبدالناصر، والقناطر الخيرية: شارع المسجد الكبير أمام مدرسة الصنايع".

وأكدت مديرية التموين بـ القليوبية، أن المبادرة تأتي استكمالًا لسلسلة من الجهود المبذولة لضبط الأسواق، وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية، مشيرةً إلى استمرار تنظيم "أسواق اليوم الواحد" داخل السلاسل التجارية الكبرى بجميع مراكز ومدن المحافظة، بما يضمن وصول السلع إلى المواطنين بسهولة وفي أسرع وقت.

