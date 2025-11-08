لافروف: العمل جارٍ على تنفيذ تجربة نووية

18 حجم الخط

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، أن العمل جارٍ على تنفيذ أمر الرئيس فلاديمير بوتين بإعداد مقترحات بشأن اختبار نووي روسي محتمل.

وأضاف لافروف أن موسكو لم تتلق أي توضيح من الولايات المتحدة حول أمر الرئيس دونالد ترامب، الأحد الفائت، للجيش الأمريكي باستئناف التجارب النووية، وفق وكالة "تاس".

لكن ترامب لم يوضح ما إذا كان يقصد اختبار إطلاق صواريخ ذات قدرة نووية أم استئناف التجارب التي تنطوي على تفجيرات نووية، وهو أمر لم تقم به الولايات المتحدة ولا روسيا منذ أكثر من 3 عقود.

وأمس حثت روسيا الولايات المتحدة على توضيح ما وصفتها بأنها إشارات متناقضة بشأن استئناف التجارب النووية، محذرة من أن الإقدام على مثل هذه الخطوة من شأنه أن يؤدي إلى ردود فعل من روسيا ودول أخرى.

إذ قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحفيين إنه "إذا كان المقصود هو الخيار الثاني، فإن هذا سيخلق ديناميكيات سلبية ويؤدي إلى خطوات من دول أخرى بما في ذلك روسيا ردًا على ذلك".

