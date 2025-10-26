لافروف يكشف عن مبادرة لعقد لقاء بين بوتين وترامب

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: إن هناك مبادرة مطروحة لعقد لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، لكنه شدد على ضرورة الإعداد الجيد له قبل انعقاده.

لافروف: روسيا مستعدة لمواصلة الاتصالات مع الولايات المتحدة

وأضاف لافروف أن روسيا مستعدة لمواصلة الاتصالات مع الولايات المتحدة بالوتيرة التي تراها واشنطن مريحة، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تتعرض لضغوط من أوروبا وكييف، وأن موسكو لا ترغب في التدخل في النقاشات الداخلية الأمريكية.

دعوات وقف الحرب في أوكرانيا

وأكد الوزير الروسي أن الدعوات الحالية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا ليست إلا محاولة لكسب الوقت على حد قوله، موضحًا أن مفتاح فهم الصراع الأوكراني يكمن في معالجة أسبابه الجذرية.

في وقت سابق، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبب وراء إلغائه قمة كان من المقرر عقدها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق.

وأكد ترامب أن "عدم إحراز تقدم في الجهود الدبلوماسية وشعوره بأن التوقيت غير مناسب" كانا السبب وراء إلغاء القمة المزمعة مع بوتين.

