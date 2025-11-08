السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

كتائب القسام تستخرج جثة الضابط الإسرائيلي "هدار جولدن" من رفح الفلسطينية

أرشيفية، فيتو
أرشيفية، فيتو
18 حجم الخط

أكد مصدر قيادي في كتائب القسام، مساء اليوم السبت، انتشال جثة الضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي "هدار جولدن" من مدينة رفح الفلسطينية قبل قليل.

وبحسب تقارير إخبارية، أضاف المصدر القيادي في كتائب القسام: تم انتشال 6 شهداء من مكان انتشال جثة "هدار جولدن" في رفح الفلسطينية.

 

جيش الاحتلال يعلن تسلم الصليب الأحمر رفات أسير إسرائيلي في قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، تسلم الصليب الأحمر جثة أسير إسرائيلي جديدة في  قطاع غزة.

 

تسلم رفات أسير من الصليب الأحمر في قطاع غزة

في سياق متصل، قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء الماضي، إن إسرائيل تسلمت رفات أسير من الصليب الأحمر في قطاع غزة.

 

إسرائيل تسلم جثامين 15 شهيدا فلسطينيا ضمن صفقة التبادل في غزة

كذلك أعلن مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة الأربعاء، تسلمه جثامين 15 فلسطينيًا بموجب وقف إطلاق النار في القطاع، مما يرفع عدد جثامين الفلسطينيين الذين تم تسلمهم ضمن الاتفاق إلى 285، وفقًا لوكالة رويترز.

وبموجب بنود الاتفاق الساري منذ العاشر من أكتوبر، تعيد إسرائيل 15 جثمانًا لفلسطينيين مقابل كل جثة تتسلمها لأسير إسرائيلي كان محتجزًا في غزة.

 

بيان مستشفى ناصر حول عملية التسليم 

وأشار المستشفى في بيان له إلى وصول الدفعة العاشرة من جثامين الشهداء الفلسطينيين إلى مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة، وعددهم 15 شهيدًا، وذلك في إطار صفقة تبادل الجثامين بين الجانب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي.

