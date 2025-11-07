الجمعة 07 نوفمبر 2025
جيش الاحتلال يعلن تسلم الصليب الأحمر رفات أسير إسرائيلي في قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، تسلم الصليب الأحمر جثة أسير إسرائيلي جديدة في  قطاع غزة.

وكانت القناة 15 العبرية، أفادت مساء اليوم الجمعة، بأن الصليب الأحمر يستعد الليلة لتسلم جثة أحد الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة.

تسلم رفات أسير من الصليب الأحمر في قطاع غزة

في سياق متصل، قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء الماضي، إن إسرائيل تسلمت رفات أسير من الصليب الأحمر في قطاع غزة.

إسرائيل تسلم جثامين 15 شهيدا فلسطينيا ضمن صفقة التبادل في غزة

كذلك أعلن مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة الأربعاء، تسلمه جثامين 15 فلسطينيًا بموجب وقف إطلاق النار في القطاع، مما يرفع عدد جثامين الفلسطينيين الذين تم تسلمهم ضمن الاتفاق إلى 285، وفقًا لوكالة رويترز.

وبموجب بنود الاتفاق الساري منذ العاشر من أكتوبر، تعيد إسرائيل 15 جثمانًا لفلسطينيين مقابل كل جثة تتسلمها لأسير إسرائيلي كان محتجزًا في غزة.

بيان مستشفى ناصر حول عملية التسليم 

وأشار المستشفى في بيان له إلى وصول الدفعة العاشرة من جثامين الشهداء الفلسطينيين إلى مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة، وعددهم 15 شهيدًا، وذلك في إطار صفقة تبادل الجثامين بين الجانب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي.

