إعلام عبري: الصليب الأحمر يستعد لتسلم جثة أحد أسرى الاحتلال من غزة الليلة

الصليب الأحمر، فيتو
أفادت القناة 15 العبرية، مساء اليوم الجمعة، بأن الصليب الأحمر يستعد الليلة لتسلم جثة أحد الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة.

في سياق متصل، قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء الماضي، إن إسرائيل تسلمت رفات رهينة من الصليب الأحمر في قطاع غزة.

وكانت  كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قالت في وقت سابق من الأربعاء: سنسلم جثة أسير إسرائيلي تم العثور عليها بحي الشجاعية شرق مدينة غزة عند الساعة 9 مساء بتوقيت غزة.

 

إسرائيل تسلم جثامين 15 شهيدا فلسطينيا ضمن صفقة التبادل في غزة

كذلك أعلن مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة الأربعاء، تسلمه جثامين 15 فلسطينيًا بموجب وقف إطلاق النار في القطاع، مما يرفع عدد جثامين الفلسطينيين الذين تم تسلمهم ضمن الاتفاق إلى 285، وفقًا لوكالة رويترز.

وبموجب بنود الاتفاق الساري منذ العاشر من أكتوبر، تعيد إسرائيل 15 جثمانًا لفلسطينيين مقابل كل جثة تتسلمها لرهينة إسرائيلي كان محتجزًا في غزة.

 

بيان مستشفى ناصر حول عملية التسليم 

وأشار المستشفى في بيان له إلى وصول الدفعة العاشرة من جثامين الشهداء الفلسطينيين إلى مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة، وعددهم 15 شهيدًا، وذلك في إطار صفقة تبادل الجثامين بين الجانب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي.

الصليب الأحمر الرهائن الاسرائيليين قطاع غزة غزة نتنياهو إسرائيل الشهداء الفلسطينيين

