إصابة صحفيين بعد هجوم مستوطنين عليهم أثناء تغطية قطف ثمار الزيتون بالضفة الغربية

أصيب عدد من الصحفيين، اليوم السبت، جراء هجوم مليشيات المستوطنين عليهم أثناء تغطية قطف ثمار الزيتون في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وكانت مصادر فلسطينية، أفادت باندلاع مواجهات جراء تصدي الأهالي لمستوطنين نفذوا هجوما على أطراف بلدة رابا جنوب شرقي جنين بالضفة الغربية.

الهلال الأحمر: 14 مصابا في اعتداءات المستوطنين جنوبي نابلس

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 14 شخصا في اعتداءات مستوطنين على مزارعين وصحفيين ومتضامنين جنوبي مدينة نابلس.

ads