خطوة غير مسبوقة، نتنياهو يقرر عدم اصطحاب صحفيين لاجتماع الأمم المتحدة

أفادت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، اليوم الأربعاء، أن مكتب نتنياهو قرر عدم اصطحاب صحفيين في رحلته إلى اجتماع الأمم المتحدة في خطوة غير معتادة.

الأمم المتحدة تؤكد عدم نقل اجتماعات الجمعية العامة من نيويورك

وقبل وقت سابق، أكدت الأمم المتحدة أنها رصدت مؤخرًا تداول معلومات مضللة على نطاق واسع تزعم نقل الدورة رفيعة المستوى للجمعية العامة التي ستعقد في سبتمبر الحالي من نيويورك.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة الدولية، عبر منصة (إكس) أنه لم يجر أي تصويت بهذا الخصوص داخل الجمعية العامة.

وأشار في الوقت نفسه إلى أن الأمانة العامة ليست على علم بأي تحضيرات تتعلق بمثل هذا الإجراء.

