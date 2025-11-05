فقدان الاتصال بـ7 صحفيين فى السودان بينهم صحفيتان بالفاشر

18 حجم الخط

أعلنت ‌‏نقابة الصحفيين السودانيين فقدان الاتصال بـ7 صحفيين بينهم صحفيتان في الفاشر.

تقارير مروعة تفيد بوقوع عمليات إعدام واسعة النطاق

وفي وقت سابق، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من تقارير مروعة تفيد بوقوع عمليات إعدام واسعة النطاق في مدينة الفاشر، شمال دارفور، وذلك عقب دخول قوات الدعم السريع إلى المدينة خلال الأيام الماضية.

وقال جوتيريش مساء الثلاثاء: إن ما ورد من معلومات حول قتل المدنيين ونهب الممتلكات وارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي “يثير صدمة بالغة ويدق ناقوس الخطر بشأن تدهور الأوضاع في السودان”.

تحقيق دولي عاجل في الجرائم المرتكبة

ودعا الأمين العام إلى تحقيق دولي عاجل في الجرائم المرتكبة، مؤكدًا أن مرتكبي الانتهاكات لن يفلتوا من المساءلة، مطالبًا جميع الأطراف باحترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.

وأشار جوتيريش إلى أن الأمم المتحدة تلقت إفادات تفيد بوجود مقابر جماعية في محيط المدينة، وعمليات نزوح كثيف للسكان باتجاه المناطق الحدودية، محذرًا من أن استمرار العنف سيقود إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة.

انهيارًا شبه كامل للخدمات الصحية والغذائية

ويأتي هذا التصعيد في وقتٍ تشهد فيه ولايات دارفور انهيارًا شبه كامل للخدمات الصحية والغذائية، وسط عجز المنظمات الإنسانية عن الوصول إلى المتضررين بسبب الحصار وانعدام الأمن.

