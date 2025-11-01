تايكيون نجم "2PM" يعلن عن زواجه في الربيع المقبل

أعلنت وكالة 51K رسميا أن النجم أوك تايكيون، عضو فرقة الكيبوب 2PM والممثل، يستعد للزواج من صديقته التي يواعدها منذ فترة طويلة. ومن المقرر أن يقام حفل الزفاف في ربيع العام المقبل.

وكان الممثل، الذي انتقل من عالم الغناء إلى التمثيل، قد كشف عن علاقته العاطفية بشكل علني في عام 2020، وفي وقت سابق من هذا العام، انتشرت شائعات قوية عن خطوبتهما بعدما شوهد تايكيون وهو يركع ويقدم خاتم لصديقته في العاصمة الفرنسية باريس.

زواج الممثل أوك تايكيون

أصدرت وكالة 51K بيان كامل لتأكيد الخبر، جاء فيه:

"مرحبًا، هذه وكالة 51K.

نود أن نشارككم خبر زواج الممثل أوك تايكيون.

لقد وعد الممثل أوك تايكيون بأن يقضي بقية حياته مع الشريكة التي كان يواعدها منذ فترة طويلة.

وسيقام حفل الزفاف بشكل خاص في أحد المواقع في سيول خلال الربيع المقبل، بحضور الأصدقاء المقربين والعائلة والأقارب فقط. ونظرا لأن شريكة تايكيون المنتظرة ليست من المشاهير، فإننا نرجو تفهمكم أننا لن نكشف المزيد من التفاصيل احترامًا لخصوصيتها.

حتى بعد الزواج، يخطط الممثل أوك تايكيون لمواصلة تقديم مشاريع مميزة ومجموعة واسعة من الأنشطة. ونحن نطالبكم بأن تواصلوا تقديم حبكم ودعمكم غير المحدود للممثل أوك تايكيون.. شكرًا لكم".

رسالة أوك تايكيون بخط يده

جاء الإعلان بالتزامن مع رسالة كتبها الممثل والآيدول بخط يده، أعلن فيها أنه يستعد للزواج من حبيبته غير المشهورة هذا الربيع، مؤكدا الخبر الذي نشرته وكالته 51K في بيانها الرسمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.