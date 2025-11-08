السبت 08 نوفمبر 2025
حريق يلتهم شونة كتان في زفتى، والحماية المدنية تكثف جهودها لإخماده (فيديو)

حريق يلتهم شونة كتان
حريق يلتهم شونة كتان بزفتى بالغربية
شهدت مدينة زفتى بمحافظة الغربية اليوم، نشوب حريق هائل داخل إحدى شون الكتان بطريق ششتا -شبراملس، ما أسفر عن تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيفة التي غطت سماء المنطقة.

مؤتمر ومسيرة بشوارع الغربية لتأييد إبراهيم مجدي حسين مرشح الشباب بـ"القائمة الوطنية" لانتخابات النواب (فيديو)

ترقية 14 عضوًا بهيئة التدريس وتعيين 22 مدرسا بجامعة طنطا

تلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في شونة كتان بدائرة مركز زفتى.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية إلى موقع البلاغ بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وجارٍ التعامل مع النيران لمحاولة السيطرة عليها ومنع امتدادها إلى المنازل والمباني المجاورة فيما تم فرض كردون أمني بمحيط المنطقة حفاظًا على أرواح المواطنين.

كما انتقل مسئولو مجلس المدينة والأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف ميدانيا وجارٍ الوقوف على أسباب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات.

وتكثف قوات الحماية المدنية جهودها في الوقت الحالي لإخماد الحريق بالكامل والسيطرة على الموقف.

