محافظات

محافظ الأقصر يلبي دعوة أهالي منشية النوبة ويزور القرية لبحث مطالبهم (صور)

زيارة محافظ الأقصر،
زيارة محافظ الأقصر، فيتو

لبّى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، دعوة أهالي قرية منشية النوبة التابعة لمركز ومدينة الطود جنوب المحافظة، حيث قام بجولة ميدانية داخل القرية للوقوف على احتياجات الأهالي ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لهم.

شكاوى أهالي النوبة في الأقصر 

رافق المحافظ خلال الزيارة أحمد حسن رئيس مركز ومدينة الطود، واللواء مهندس أحمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والدكتور محمد فؤاد وكيل وزارة الزراعة، وناصر الضوي عضو مجلس الشيوخ، وعدد من مشايخ وأهالي القرية.

وخلال اللقاء الذي عُقد في ديوان نجع الغربياب، أعرب محافظ الأقصر عن سعادته بلقاء أهالي منشية النوبة، مؤكدًا حرصه على التواصل المباشر معهم والاستماع إلى مطالبهم والعمل على تنفيذها وفق الإمكانات المتاحة.

وقدّم الأهالي خلال اللقاء مجموعة من المقترحات والمطالب الخاصة بتطوير قريتهم، من بينها زيادة عدد الموظفين بالجمعية الزراعية، وتوفير سيارات إضافية لكسح المخلفات، وتركيب أعمدة إنارة وكشافات جديدة، وحل مشكلة ضعف مياه الشرب خلال فصل الصيف، وتوفير مزيد من أدوية الأمراض المزمنة بالوحدة الصحية.

وعقب اللقاء، تفقد المحافظ وحدة طب أسرة منشية النوبة بصحبة عدد من الأهالي، وأشاد بتواجد الطاقم الطبي، ونظافة الوحدة، وحسن تنظيم دخول المواطنين. 

كما تفقد صالة الألعاب الرياضية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالقرية، ووجّه برفع كفاءتها ودهانها وتجهيز غرف لخلع الملابس، لتكون جاهزة لخدمة شباب وأهالي القرية.

وفي ختام جولته، أكد محافظ الأقصر أن جميع الطلبات المشروعة التي طرحها الأهالي سيتم التعامل معها بجدية ومتابعتها مع الجهات المعنية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي منشية النوبة.

ومن جانبهم، وجّه أهالي النوبة الشكر والتقدير لمحافظ الأقصر على استجابته السريعة لدعوتهم وحرصه على تلبية مطالبهم ميدانيًا.

