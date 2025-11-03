مصرع 3 أشخاص بينهم طفل وإصابة سيدة بحروق بسبب البرق في البحيرة

لقي شخصان وطفل مصرعهم إثر صعقهم بالبرق أثناء تواجدهم في أراضٍ زراعية بمناطق متفرقة في مراكز دمنهور وإيتاي البارود وكفر الدوار بمحافظة البحيرة.

كما أصيبت سيدة بحروق خلال الحادث، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

مصرع شخص وإصابة سيدة بحروق

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بتلقيه بلاغا من المستشفى التعليمي بوصول كلا من:- أنور فتحى أنور، 37 عاما، مزارع، مقيم زاوية غزال بنطاق ذات المركز جثة هامدة، وإصابة هاجر سلامة شعبان، 27 عاما، ربة منزل، ومقيمة زاوية غزال، بحروق بالساعد الأيسر والفخذ الأيسر إدعاء صعق بسبب البرق.

كما تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، بتلقيه بلاغا من المستشفى العام بوصول عبد الرحمن عيد سعيد محمود، 11 عاما، مقيم قرية الضهرية بنطاق ذات المركز، جثة هامدة إدعاء صعق بسبب البرق أثناء تواجده بأرض زراعية بالقرية، ونفوق دابة.

مصرع شاب صعقا بالبرق



وكذلك تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، بتلقيه إخطارًا من المستشفى العام، بوصول أحمد فرج سعيد عبد الفضيل، 23 عاما، مقيم قرية سيدى غازي بنطاق ذات المركز جثة هامدة، إدعاء صعق بسبب البرق.

