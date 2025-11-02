محافظ البحيرة تفتتح معرض"أوكازيون دمياط للأثاث والديكور" بدمنهور

افتتحت اليوم الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، معرض "أوكازيون دمياط للأثاث والديكور" بنادي ألعاب دمنهور، والذي نُظِّم بالتعاون بين الغرفة التجارية بدمياط والغرفة التجارية بالبحيرة، ويستمر حتى ١٨ نوفمبر الجاري بمشاركة ٢٢ شركة من مصنعي الأثاث والديكور من دمياط.



ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، بدعم الصناعات الوطنية وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة، خاصةً للشباب المقبلين على الزواج.

جاء ذلك بحضور اللواء حسن موافي – السكرتير العام للمحافظة، ومحمد الشريف – رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة، ومحمد فايد – رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، ومسعد الرداد - رئيس شعبة الأثاث بالغرفة التجارية بدمياط، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي إدارة الغرفتين التجاريتين.





محافظ البحيرة تؤكد على تخفيض معروضات الأثاث بنسبة 40%

وخلال جولتها بأجنحة المعرض، تفقدت محافظ البحيرة المعروضات المختلفة من الأثاث وغرف النوم والسفرة والصالون وغرف الاطفال، وأشادت بمستوى الجودة والتنوع، مؤكدةً أهمية الإلتزام بنسب التخفيض المعلنة وزيادتها بنسبة ١٠٪ إضافية لتصل إلى ٤٠٪ حرصًا على تحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.

وأشارت محافظ البحيرة إلى أن تنظيم المعرض للعام الثاني على التوالي يأتى إستمرارًا لنجاح نسخته الأولى التي شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، ما شجع على تكرار التجربة هذا العام بشكل أكبر وأكثر تنوعًا، دعمًا للصناعة الوطنية وتخفيفًا للأعباء المعيشية عن المواطنين.





محافظ البحيرة: توفير منتجات وأثاث دمياط داخل المحافظة بأسعار مناسبة

وأكدت أن توفير منتجات وأثاث دمياط داخل المحافظة بأسعار مناسبة وجودة عالية يهدف إلى تخفيف أعباء السفر عن المواطنين، كما وجهت بتخصيص أتوبيسات لنقل أهالي المراكز والمدن إلى مقر المعرض بنادي ألعاب دمنهور، لتيسير الزيارة وإتاحة الفرصة أمام الجميع للإستفادة من التخفيضات والعروض.





وأشادت المحافظ بمستوى التنظيم وجودة المنتجات، مؤكدةً أن إقامة مثل هذه الفعاليات تأتي في إطار الجهود المستمرة لدعم الإقتصاد المحلي وتشجيع المنتج الوطني ودعم الصناعات الحرفية، وخاصةً صناعة الأثاث التي تُعد من الصناعات الرائدة والمميزة في الإقتصاد المصري.





من جانبهم، أعرب مسؤولو وممثلو مصانع الأثاث المشاركون عن سعادتهم بتواجدهم في محافظة البحيرة، مثمنين دعم المحافظة ورعاية الغرفة التجارية ونادي ألعاب دمنهور لإنجاح المعرض، مؤكدين أن التعاون بين المحافظات يساعد على تنشيط حركة البيع والشراء وتعزيز الصناعة المحلية.

