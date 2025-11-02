الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ البحيرة تفتتح معرض"أوكازيون دمياط للأثاث والديكور" بدمنهور

محافظ البحيرة، فيتو
محافظ البحيرة، فيتو

افتتحت اليوم الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، معرض "أوكازيون دمياط للأثاث والديكور" بنادي ألعاب دمنهور، والذي نُظِّم بالتعاون بين الغرفة التجارية بدمياط والغرفة التجارية بالبحيرة، ويستمر حتى ١٨ نوفمبر الجاري بمشاركة ٢٢ شركة من مصنعي الأثاث والديكور من دمياط.
 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، بدعم الصناعات الوطنية وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة، خاصةً للشباب المقبلين على الزواج.

 

جاء ذلك بحضور اللواء حسن موافي – السكرتير العام للمحافظة، ومحمد الشريف – رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة، ومحمد فايد – رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، ومسعد الرداد - رئيس شعبة الأثاث بالغرفة التجارية بدمياط، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي إدارة الغرفتين التجاريتين.


 

محافظ البحيرة تؤكد على تخفيض معروضات الأثاث بنسبة 40% 

وخلال جولتها بأجنحة المعرض، تفقدت محافظ البحيرة المعروضات المختلفة من الأثاث وغرف النوم والسفرة والصالون وغرف الاطفال، وأشادت بمستوى الجودة والتنوع، مؤكدةً أهمية الإلتزام بنسب التخفيض المعلنة وزيادتها بنسبة ١٠٪ إضافية لتصل إلى ٤٠٪ حرصًا على تحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.

 

وأشارت محافظ البحيرة إلى أن تنظيم المعرض للعام الثاني على التوالي يأتى إستمرارًا لنجاح نسخته الأولى التي شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، ما شجع على تكرار التجربة هذا العام بشكل أكبر وأكثر تنوعًا، دعمًا للصناعة الوطنية وتخفيفًا للأعباء المعيشية عن المواطنين.


 

محافظ البحيرة: توفير منتجات وأثاث دمياط داخل المحافظة بأسعار مناسبة

وأكدت أن توفير منتجات وأثاث دمياط داخل المحافظة بأسعار مناسبة وجودة عالية يهدف إلى تخفيف أعباء السفر عن المواطنين، كما وجهت بتخصيص أتوبيسات لنقل أهالي المراكز والمدن إلى مقر المعرض بنادي ألعاب دمنهور، لتيسير الزيارة وإتاحة الفرصة أمام الجميع للإستفادة من التخفيضات والعروض.


 

وأشادت المحافظ بمستوى التنظيم وجودة المنتجات، مؤكدةً أن إقامة مثل هذه الفعاليات تأتي في إطار الجهود المستمرة لدعم الإقتصاد المحلي وتشجيع المنتج الوطني ودعم الصناعات الحرفية، وخاصةً صناعة الأثاث التي تُعد من الصناعات الرائدة والمميزة في الإقتصاد المصري.


 

من جانبهم، أعرب مسؤولو وممثلو مصانع الأثاث المشاركون عن سعادتهم بتواجدهم في محافظة البحيرة، مثمنين دعم المحافظة ورعاية الغرفة التجارية ونادي ألعاب دمنهور لإنجاح المعرض، مؤكدين أن التعاون بين المحافظات يساعد على تنشيط حركة البيع والشراء وتعزيز الصناعة المحلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظ البحيرة البحيرة معرض أوكازيون دمياط للأثاث محافظة البحيرة نادي العاب دمنهور دمنهور

مواد متعلقة

الجبهة الوطنية يعلن أمناء التنظيم في البحيرة والإسكندرية

توقف توربينات سد النهضة يثير الجدل في إثيوبيا، والخبراء: منسوب البحيرة انخفض والبوابات مفتوحة

تقديم خدمات طبية لـ360 مواطنًا خلال قافلة شاملة بشبراخيت في البحيرة

الأكثر قراءة

إصابة خوان بيزيرا، الزمالك يحافظ علي تقدمه أمام طلائع الجيش بعد مرور نصف ساعة

السيسي يطالب بالبناء على نتائج قمة شرم الشيخ وإعادة إعمار غزة

الزمالك يكشف تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق قبل السوبر المصري

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي شاب على سيدة بالفيوم

رئيس ألمانيا مهنئا السيسي بافتتاح المتحف الكبير: يعكس عظمة تاريخكم ومكانة مصر الراسخة

أول تعليق من آداب القاهرة على اختراق موقعها الرسمي

قبل السوبر المصري، الزمالك يتخطى طلائع الجيش بثلاثية ويتقدم لوصافة الدوري الممتاز

تحت أنظار مصطفى محمد، تعادل سلبي بين نانت وميتز في الشوط الأول

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يصبح تحديد جنس المولود محرمًا؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

من تفسير محمد سيد طنطاوي، معلومات عن سورة التكاثر وسبب نزولها

هل يجوز إجراء عمليات التجميل شرعًا؟ دار الإفتاء توضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية