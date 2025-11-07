خبراء الضرائب: مشروع "علم الروم" نقلة نوعية اقتصاديًا واجتماعيًا

18 حجم الخط

وصف أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، صفقة "علم الروم" بأنها تمثل نقلة نوعية لمصر اقتصاديًا واجتماعيًا.

المشروع الذي تبلغ استثماراته الكلية 30 مليار دولار

وقال إن المشروع الذي تبلغ استثماراته الكلية 30 مليار دولار سيوفر 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وسيؤدي إلى إنشاء مدينة عالمية متكاملة تضم فنادق عالمية وأحياء سكنية ومراكز تجارية ومستشفيات ومدارس وجامعات.

وأشار عبد الغني، إلى أن المشروع سيوفر لمصر 3.5 مليار دولار فورًا، مما يخفف الضغوط على الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، وسيؤدي إلى تحسين تصنيف مصر الائتماني وكسب ثقة المستثمرين الدوليين.

وأوضح أن مصر ستحصل أيضًا على 15% من أرباح المشروع بخلاف حصة عينية من الوحدات السكنية في حدود 397 ألف متر مربع قيمتها 1.8 مليار دولار.

وأكد، أن صفقة "علم الروم" تتميز بأنها استثمارات مباشرة وليست ودائع أو مبادلة ديون، مما ينعش الاقتصاد القومي ويزيد حصيلة خزانة الدولة من الضرائب والرسوم، ويعطي دفعة قوية لقطاع المقاولات الذي يضم 94 صناعة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد شهد توقيع اتفاقية تطوير منطقة "سملا وعلم الروم" بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة الديار القطرية التابعة لصندوق الثروة السيادي القطري لإقامة مدينة متكاملة على مساحة 4900 فدان في محافظة مطروح.

