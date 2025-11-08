زغلول صيام يكتب: أحمد مجاهد أحد أهم الكوادر في كرة القدم المصرية

18 حجم الخط

عرفت المهندس أحمد مجاهد منذ سنوات طويلة، عرفته عندما كان أصغر رئيس نادٍ في مصر، عرفته وهو صاحب الصوت الأعلى في الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، عرفته وهو عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عرفته وهو الرجل الأول في كرة القدم المصرية، عرفت أحمد مجاهد الصدامي، وعرفت أحمد مجاهد الإنسان.

لا أعرف سببًا لكتابة هذا المقال، ولكن وجدت أنه من واجبي أن ألقي الضوء على مواطن مصري من الطراز الأول، يعشق تراب هذا البلد، ثم يأتي من يقول إن أحمد مجاهد يتواجد في اتحاد الكرة.

أحمد مجاهد، الحاصل على بكالوريوس الهندسة، وهب حياته لكرة القدم ولم يهبط عليها بالباراشوت مثل آخرين، عرف دروبها منذ سنوات ويكاد يكون حافظًا قوانينها عن ظهر قلب، تعلم النزاهة والشفافية مع الرائع حرب الدهشوري، وتعلم الشطارة والذكاء والحنكة مع الموهوب سمير زاهر، وأتقن دهاليزها مع أبو ريدة، لا يوجد شيء في كرة القدم لا يعرفه مجاهد بعد أن تتلمذ على أيدي أسطوات في شؤون اللاعبين والمسابقات.

ربما يدفع ضريبة صراحته وصدقه مع نفسه، اتهموه مرة بأنه أهلاوي، ومرة بأنه زملكاوي، لكن من يعرف أحمد مجاهد عن قرب يدرك أنه مع الصالح العام، وربما هناك نجوم سابقون يحقدون عليه ويرون أنه وصل إلى مرتبة كانت من حقهم، بإمارة إيه؟!

أصبح لدينا كادر في كرة القدم المصرية جاب إفريقيا من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، ورغم ذلك هناك من يقول: ولماذا أحمد مجاهد؟!

أحمد مجاهد ليس على رأسه "بطحة" كما يقولون، لأنه عفيف النفس ومخلص إلى درجة كبيرة جدًا لهذا البلد، وكان في كل الأزمات مع بلده مصر في المقام الأول.

هل نريد أن نتخلص من شخص بهذه الدرجة من الكفاءة لمجرد غرض في نفس يعقوب؟! نعم، هناك حزب الهابطين بالباراشوت على كرة القدم المصرية، لا يروق لهم وجود شخص مثل أحمد مجاهد، لأنه لا يعرف المداهمة ولا يجيد أشياء أخرى.

أعتقد أن بلدنا بحاجة إلى مثل تلك الشخصيات الرائعة في مجال الإدارة الكروية. حقًا، هناك الكثير عن هذا الرجل، وجوانب إنسانية لا مجال لذكرها الآن، ولكنني على يقين بأنه يومًا ما سيحمل راية الكرة المصرية.

هناك حزب من المرضى النفسيين قد يفسرون أنني أكتب مجاملةً لصديق، ولكن الحقيقة التي لا تقبل الشك أنه رجل وهب حياته لأمرٍ يعشقه مهما كلفه من تضحيات. نعم، أفتخر بصداقة هذا الرجل الذي لم ألتقه منذ قرابة عام.

