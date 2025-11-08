السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

زغلول صيام يكتب: أحمد مجاهد أحد أهم الكوادر في كرة القدم المصرية

المهندس احمد مجاهد
المهندس احمد مجاهد
18 حجم الخط

عرفت المهندس أحمد مجاهد منذ سنوات طويلة، عرفته عندما كان أصغر رئيس نادٍ في مصر، عرفته وهو صاحب الصوت الأعلى في الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، عرفته وهو عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عرفته وهو الرجل الأول في كرة القدم المصرية، عرفت أحمد مجاهد الصدامي، وعرفت أحمد مجاهد الإنسان.

لا أعرف سببًا لكتابة هذا المقال، ولكن وجدت أنه من واجبي أن ألقي الضوء على مواطن مصري من الطراز الأول، يعشق تراب هذا البلد، ثم يأتي من يقول إن أحمد مجاهد يتواجد في اتحاد الكرة.

أحمد مجاهد، الحاصل على بكالوريوس الهندسة، وهب حياته لكرة القدم ولم يهبط عليها بالباراشوت مثل آخرين، عرف دروبها منذ سنوات ويكاد يكون حافظًا قوانينها عن ظهر قلب، تعلم النزاهة والشفافية مع الرائع حرب الدهشوري، وتعلم الشطارة والذكاء والحنكة مع الموهوب سمير زاهر، وأتقن دهاليزها مع أبو ريدة، لا يوجد شيء في كرة القدم لا يعرفه مجاهد بعد أن تتلمذ على أيدي أسطوات في شؤون اللاعبين والمسابقات.

ربما يدفع ضريبة صراحته وصدقه مع نفسه، اتهموه مرة بأنه أهلاوي، ومرة بأنه زملكاوي، لكن من يعرف أحمد مجاهد عن قرب يدرك أنه مع الصالح العام، وربما هناك نجوم سابقون يحقدون عليه ويرون أنه وصل إلى مرتبة كانت من حقهم، بإمارة إيه؟!

أصبح لدينا كادر في كرة القدم المصرية جاب إفريقيا من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، ورغم ذلك هناك من يقول: ولماذا أحمد مجاهد؟!

أحمد مجاهد ليس على رأسه "بطحة" كما يقولون، لأنه عفيف النفس ومخلص إلى درجة كبيرة جدًا لهذا البلد، وكان في كل الأزمات مع بلده مصر في المقام الأول.

هل نريد أن نتخلص من شخص بهذه الدرجة من الكفاءة لمجرد غرض في نفس يعقوب؟! نعم، هناك حزب الهابطين بالباراشوت على كرة القدم المصرية، لا يروق لهم وجود شخص مثل أحمد مجاهد، لأنه لا يعرف المداهمة ولا يجيد أشياء أخرى.

أعتقد أن بلدنا بحاجة إلى مثل تلك الشخصيات الرائعة في مجال الإدارة الكروية. حقًا، هناك الكثير عن هذا الرجل، وجوانب إنسانية لا مجال لذكرها الآن، ولكنني على يقين بأنه يومًا ما سيحمل راية الكرة المصرية.

هناك حزب من المرضى النفسيين قد يفسرون أنني أكتب مجاملةً لصديق، ولكن الحقيقة التي لا تقبل الشك أنه رجل وهب حياته لأمرٍ يعشقه مهما كلفه من تضحيات. نعم، أفتخر بصداقة هذا الرجل الذي لم ألتقه منذ قرابة عام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

​أحمد مجاهد اللواء حرب الدهشوري سمير زاهر هاني ابوريده نادي الحامول

مواد متعلقة

زغلول صيام يكتب: ماذا فعل مصطفى عزام باتحاد الكرة؟!

زغلول صيام يكتب: الكاف والفيفا يعرقلان مسيرة منتخب مصر في كأس العرب! ويبقي دور اللجنه المنظمه !!

زغلول صيام يكتب: عصام الحضري... نو ماني... نو هاني !!

زغلول صيام يكتب: ماذا ينقصنا حتى نصبح مثل منتخب المغرب في المونديال؟!

الأكثر قراءة

تدشين مبادرة "هنزور معبد الأقصر بالجلابية"، رد صعيدي على الإساءة للزي التراثي

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

عباقرة مجهولون، " قيس بن أبي حازم الأحمسي" عاصر الجاهلية والإسلام ولم ير رسول الله

الهبرد يتراجع 5 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

بعد مقترح فاروق حسني، تحرك برلماني بشأن مستقبل متحف التحرير

لكشفه سر حلم والدته “سوزان”، علاء مبارك يوجه رسالة لـ فاروق حسني

تشكيل توتنهام المتوقع ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة مجهولون، " قيس بن أبي حازم الأحمسي" عاصر الجاهلية والإسلام ولم ير رسول الله

كيف اهتم الإسلام بتعليم الإنسان الآداب الراقية؟ الإفتاء توضح مظاهر ذلك

"هلّا شققتَ عن قلبه" وخطورة الرشوة، الأوقاف تعلن مواضيع خطبة الجمعة المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية