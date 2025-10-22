زغلول صيام يكتب: عصام الحضري... نو ماني... نو هاني !!

ويظل عصام كمال الحضري هو أسطورة الأساطير في عالم كرة القدم المصرية منذ تأسيس الاتحاد المصري لكرة القدم عام 1921.. سجل اسمه بحروف من ذهب في الصفحة الأولى لتاريخ كرة القدم مع الفراعنة بإنجازات يصعب أن يحققها حارس مرمى آخر في الوقت الراهن.

عرفتُ عصام الحضري منذ بدايته، وبالتحديد في عام 1994، حيث كان يلعب في نادي دمياط وتم ضمه للمنتخب الأول تحت قيادة الكابتن محسن صالح الذي تم إسناد قيادة المنتخب إليه بعد هروب الهولندي نول دي راوتر.

وأتذكر أن أول حوار في تاريخ الحضري أجريته معه عن أحلامه وطموحاته.

انضم الحضري للمنتخب الأول وهو لم يكمل الـ20 عاما، ثم سرعان ما انتقل إلى المنتخب الأولمبي الذي كان يعتبر من أفضل الأجيال في تاريخ الكرة المصرية من حيث الموهبة، حيث حازم إمام وعبد الستار صبري ومعتمد جمال ومدحت عبد الهادي وعبد الظاهر السقا ومحمد صبري والصقر أحمد حسن. وكان ينافسه مصطفى كمال آنذاك، ولكن الحضري بجهده وعرقه تمكن من أن يكون الحارس الأول، ولولا وقوعنا في طريق نيجيريا في تصفيات اولمبياد أتلانتا 96 لحقق هذا الفريق ميدالية أولمبية لاسيما أن نيجريا فازت بذهب الأولمبياد.

على مدار سنوات طوال وأنا أتابع الحضري من بعيد، وهو يسطر التاريخ ويحقق الأرقام معتمدا على جهده وعرقه وليس شيء آخر.. في عمله لا يعرف الحضري الهزار طوال مسيرته بل التدريب ثم التدريب ثم التدريب.

جمعتني به الظروف مؤخرا في منتخب مصر المشارك في كأس العرب.. راودني إحساس أنه لم يتغير حتى بعد اعتزال كرة القدم وعمله بالتدريب.. لا يوجد لديه غير العمل.. ناهيك عن أنه مصدر فخر وأنا أراه محافظا على شعبيته في أي قطر عربي نذهب إليه، وما زالت الجماهير تطلب أن تلتقط الصور التذكارية معه.

الحضري برنامجه معروف؛ إما في الجيم أو يذهب قبل الفريق إلى ملعب التدريب لتجهيز فقراته التدريبية في نفس اليوم، ويحاول أن يضيف إلى حراس المرمى من معين خبراته.

وبعد كل تلك السنوات لا يخجل الحضري من أن يقول إن شعاره (no money….no honey)، وبالبلدي "مفيش فلوس… مفيش عسل".. قد يرى البعض أنه شعار يرمز للمادية، ولكن الكل يسعى في الحياة من أجل حياة كريمة.

هو ليست لديه مشاكل مع أحد، ولا يركز مع أحد، وإنما تركيزه كله في عمله.. ينسى خلاله الأهل والأصحاب.

نعم من حقه أن يتبنى الشعار الذي يفضله لأنه لم يكتف بأنه الحارس الأسطورة، بل أهَّل نفسه جيدا لسوق العمل من خلال الحصول على أفضل الرخص التدريبية في مجال حراسة المرمى، وأصبح محاضرا في الاتحاد الآسيوي.

فخور بصداقة السد العالي الذي يظل نموذجا فريدا في الحياة.. لم يولد وفي فمه ملعقة ذهب، بل إنه كافح وجاهد حتى وصل إلى المكانة التي يستحقها من الفيفا والكاف، ومازال يواصل رسالته في إعطاء خبراته للأجيال القادمة.

