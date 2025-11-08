الطب الوقائي بالشرقية: لا إصابات بالجديري المائي بكفر الأشراف ونتابع الوضع في المدارس

18 حجم الخط

نفى الدكتور فادي جلال، مدير عام الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، صحة الأنباء المتداولة حول انتشار مرض الجديري المائي بين تلاميذ مدرسة كفر الأشراف الإعدادية (فصول الابتدائي)، مؤكدًا أنه لم ترد إلى المديرية أي إخطار رسمي من مستشفى القنايات المركزي بشأن تسجيل حالات مصابة.

إرسال فريق طبي خلال الساعات القادمة للكشف الميداني والتأكد من الوضع الصحي داخل المدارس

وأضاف جلال في تصريحات خاصة لفيتو, أن ما يتم تداوله من شائعات يهدف إلى إثارة البلبلة بين الأهالي، مشيرًا إلى أنه سيتم إرسال فريق طبي خلال الساعات القادمة للكشف الميداني والتأكد من الوضع الصحي داخل المدارس، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حال ثبوت أي إصابة، حرصًا على سلامة الطلاب.

مدير الطب الوقائي يطالب أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الاخبار غير المؤكدة

وأهاب مدير عام الطب الوقائي بأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة، مؤكدًا أن الوقاية والتعامل المبكر هما السبيل الأمثل للحفاظ على صحة الأطفال ومنع تفشي أي عدوى محتملة.

شكاوى لأولياء الأمور من تفشي الجديري المائي بين تلاميذ كفر الأشراف، وتعليم الشرقية ترد

كان قد شكا عدد من أولياء الأمور بقرية كفر الأشراف التابعة لمركزالزقازيق بمحافظة الشرقية، من انتشار عدوى الجديري المائي بين عدد من التلاميذ داخل الفصول الملحقة بمدرسة كفر الأشراف الإعدادية،(فصول الابتدائي) وسط حالة من القلق بين الأهالي خشية تفشي المرض بين الطلاب.

أول تعليق رسمي من تعليم الشرقية

وفي أول تعليق رسمي، أكد محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن المديرية تتابع الموقف الصحي داخل المدارس بدقة، موضحًا أنه سيتم رفع الغياب ودراسة الوضع وفقًا لكل حالة على حدة، مع عزل الطلاب المصابين لحين تماثلهم للشفاء، حفاظًا على سلامة باقي التلاميذ.

