حوادث

تجديد حبس عصابة استغلال الأطفال في أعمال التسول بوسط البلد

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس تشكيل عصابي متهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول بمناطق وسط البلد، 15 يوما على ذمة التحقيق.


وتبين من تحاليل مخدرات التي أجريت للمتهمين إيجابية العينات المأخوذة من 5 منهم وثبت أنهم يتعاطون مخدر الإستروكس والحشيش.

البداية كانت عندما تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 7 رجال، 4 سيدات – لـ 7 منهم معلومات جنائية؛ لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.


وضبطت قوات الشرطة مع المتهمين،  15 حدثًا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

 

مكافحة جرائم استغلال الأحداث
 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المجنى عليهم لأهاليهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهله لإحدى دور الرعاية.

