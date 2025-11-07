الجمعة 07 نوفمبر 2025
محافظات

السيطرة على حريق بمطعم في مدينة العبور دون خسائر بشرية

حريق، فيتو
حريق، فيتو
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق اندلع، مساء اليوم، داخل أحد المطاعم الكائنة خلف سنتر العبور بمدينة العبور، دون تسجيل أية خسائر بشرية.

جيش الاحتلال يعلن تسلم الصليب الأحمر رفات أسير إسرائيلي في قطاع غزة

رئيس قطاع المسرح: خطة طموحة لتطوير وتزويد قاعات العروض بأحدث التقنيات الفنية

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق بالمطعم، وعلى الفور انتقلت قوات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المحال والمباني المجاورة.

وأكدت المصادر الأمنية أنه تم تنفيذ أعمال التبريد والتأكد من خلو الموقع من أي بؤر اشتعال جديدة، وجارٍ استكمال الفحص والتحقيقات للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وتقدير حجم الخسائر المادية.

