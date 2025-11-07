السيطرة على حريق بمطعم في مدينة العبور دون خسائر بشرية

18 حجم الخط

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق اندلع، مساء اليوم، داخل أحد المطاعم الكائنة خلف سنتر العبور بمدينة العبور، دون تسجيل أية خسائر بشرية.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق بالمطعم، وعلى الفور انتقلت قوات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المحال والمباني المجاورة.

وأكدت المصادر الأمنية أنه تم تنفيذ أعمال التبريد والتأكد من خلو الموقع من أي بؤر اشتعال جديدة، وجارٍ استكمال الفحص والتحقيقات للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وتقدير حجم الخسائر المادية.

