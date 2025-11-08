بين الحياة والموت، لحظة حادث التصادم المروع لسيارة إسماعيل الليثي بالطريق الصحراوي (فيديو)

18 حجم الخط

حادث إسماعيل الليثي، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروع لحادث المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، حيث وقع بين سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي المار بمحافظة المنيا، وأسفر عن إصابة الليثي إصابات بالغة، أثناء عودته من إحياء حفل بمحافظة أسيوط، وكان في طريق عودته إلى القاهرة، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بينهم عدد من أفراد فرقته الموسيقية.

زوجة إسماعيل الليثي تكشف اللحظات الأولى للحادث

وبثت زوجة إسماعيل الليثي، الميك أب أرتست شيماء سعيد، مقطع فيديو يكشف اللقطات الأولى لحادث الطريق الصحراوي المروع، الذي تعرض له المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، وأصيب بإصابات بالغة.



وكشف مقطع الفيديو عن تهشم سيارة إسماعيل الليثي، وسيارة النقل الجماعي التي كانت تقل فرقته الموسيقية، وسيارة ملاكي أخري كانت تقل أسرة كاملة، وأسفر الحادث عن إصابة الليثي بنزيف في المخ وكسر في الضلوع، وتم إجراء تدخل جراحي عاجل لتركيب أنبوبة صدرية، حسبما كشف مصدر طبي بمستشفى ملوي التخصصي جنوب محافظة المنيا، الذي نُقل إليه الليثي.

تحطم سيارة إسماعيل الليثي، فيتو



ويذكر أن المطرب الشعبي إسماعيل الليثي لا يزال محتجزًا داخل العناية المركزة تحت الملاحظة الطبية الدقيقة، وأن حالته الصحية غير مستقرة حتى الآن.

تهشم سيارة إسماعيل الليثي في الحادث، فيتو

حادث إسماعيل الليثي في الطريق الصحراوي

ووقع الحادث في الساعات الأولى من الفجر، وبينما كانت السيارة التي يستقلها المطرب إسماعيل الليثي وعدد من مرافقيه عائدين إلى القاهرة وفي الطريق الصحراوي في المنيا، اصطدمت سيارته بقوة بسيارة أخرى كانت تقل أسرة كاملة من محافظة أسيوط، وأصيب الليثي بإصابات بالغة، وأصيب 7 آخرين منهم بعض أفراد فرقته الموسيقية، وأفراد الأسرة التي تحطمت سيارتهم نتيجة التصادم، وتم نقل الليثي إلى أحد المستشفيات ودخل العناية المركزة حيث تشير مصادر إلى أن حالته حرجة جدًا.



ووجهت زوجة إسماعيل الليثي، شيماء سعيد استغاثات طالبه من متابعيها الدعاء لزوجها، الذي يرقد في المستشفى بين الحياة والموت، ونشرت صورة لابنها المتوفى منذ نحو عام، وهو بزي الملائكة ويرقد معه والده، وقالت في آخر تدوينه لها: " الملاك الصغير يطلب منكم الدعاء لأبوه.. أكثروا من الدعاء أخواتي في الله"



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.