الجمعة 13 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

حقيقة عودة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي لزوجته بعد إعلان طلاقهما

إسماعيل الليثي وزوجته
إسماعيل الليثي وزوجته

أعلنت خبيرة التجميل شيماء سعيد، انفصالها عن زوجها المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، منذ أيام قليلة عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”

 

في هذا السياق، انتشرت في الساعات الماضية، أنباء عن عودتهم، وهو ما نفاه المطرب الشعبي، بينما أكدت هذه الأخبار خبير التجميل التى قالت في تصريحات لها:"أنا خلاص النصيب وقف بينا لحد كدة، وأنا مش عاوزة أي حاجة من اسماعيل وقاعدة بيتي أنا وبناتي 

 

على الجانب الآخر، جاء إعلان الطلاق من خلال بث مباشر نشرته شيماء عبر حسابها على "انستجرام"، أوضحت خلاله أن إجراءات الطلاق الرسمية باتت في مراحلها الأخيرة، وأنها عادت للإقامة في منزل عائلتها برفقة ابنتيها.

 

وخلال الفيديو، تحدّثت سعيد عن خلافات متراكمة أدّت إلى الانفصال، مشيرة إلى تعرضها لما وصفته بـ"اعتداء عنيف"، مؤكدة أنها لن تسمح لأي رجل بالدخول إلى حياتها مجددًا.

 

واتهمت شيماء، دون ذكر أسماء، أطرافًا بتعمد التدخل في حياتها الشخصية، ملمّحة إلى تعرضها لما قالت إنه "سحر" هدفه إفساد علاقتها بزوجها، وأضافت: "في ناس دخلوا بنا، واتعمل لنا أسحار كتيرة علشان نسيب بعض".

 

وتداول متابعو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع أخرى ظهرت فيها في حالة من الانهيار، مدعية أن الليثي أخذ أموالها ومصوغاتها الذهبية، بل ومفتاح سيارتها دون علمها، مؤكدة: "صحيت لقيته خاد البنات، وسارق كل حاجة... استحملت 10 سنين ومش قادرة أكمل".

 

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