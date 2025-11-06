محلل سياسي سوداني: الهدنة فرصة لإعادة تموضع قوات الدعم السريع

18 حجم الخط

أكد المحلل السياسي السوداني، السماني عوض، أن إقرار الهدنة في السودان قد يمنح قوات الدعم السريع فرصة لإعادة تموضعها وزيادة تسليحها، موضحًا أن الشعب السوداني رغم تطلعه إلى وقف الحرب، فإنه يرفض بقاء الدعم السريع كقوة فاعلة في المشهد السياسي.

الجيش يرفض الهدنة مع مليشيات لا تلتزم بالاتفاقات

وخلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" في برنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية هند الضاوي على قناة القاهرة والناس، أوضح السماني عوض أن قبول الدعم السريع بالهدنة يواجه رفضًا واسعًا من جانب الشعب السوداني والجيش على حد سواء.

وأشار إلى أن القوات المسلحة السودانية لا ترغب في أي هدنة مع مليشيات لا تلتزم بالاتفاقات، وأن الجيش سيواصل عملياته العسكرية لتطهير البلاد من الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون.

الهدنة "المعلنة" تثير مخاوف من توسع نفوذ الدعم السريع

وأضاف المحلل السياسي أن الهدنة التي أعلنتها قوات الدعم السريع قد تُقابل بالرفض من الجيش السوداني، معتبرًا أنها تمثل فرصة لتوسيع نفوذ تلك القوات في مناطق جديدة داخل البلاد، بما يسمح لها بإعادة التموضع وزيادة قدراتها العسكرية والسيطرة على مساحات أوسع من الأراضي.

رفض المساواة بين الجيش والمليشيات

كما شدد السماني عوض على أن الحكومة السودانية تتحفظ على أي مساعٍ دولية للمساواة بين الجيش الوطني وقوات الدعم السريع، مؤكدًا أن هذا التوجه يمس مبدأ سيادة الدولة ووحدة مؤسساتها العسكرية.

ودعا المجتمع الدولي إلى التمييز بين القوات النظامية والمليشيات الخارجة عن القانون في أي مبادرات أو تسويات سياسية مقبلة.

